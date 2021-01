Neuausrichtung JETZT! – Ein exzellenter Life & Business Guide

Dieser neue Ratgeber richtet sich in erster Linie an Unternehmer, Selbständige und Manager. Der Ratgeber liefert den Lesern wertvolle Impulse zur effektiven Neuausrichtung, einfache Übungen zur Selbsteinschätzung der aktuellen Lebenssituation, tiefgründige, persönliche Reflexionsfragen, anregende Informationsboxen und konkrete Fallbeispiele von Unternehmern, Selbständigen und Managern. Es ist ein anregendes Buch für Unternehmer, Selbständige und Manager, die in der Sackgasse ihres Lebens stecken: Sie sind erfolgreich, aber unerfüllt, engagiert, aber erschöpft. Ihr Wohlbefinden, die Lebensqualität und Leistungsfähigkeit sind voll im Keller. Der Autor will genau diesen Menschen dabei helfen, endlich raus aus der begrenzenden Lebenssackgasse zu kommen und die beste Phase ihres Lebens zu beginnen.

Sascha Maurer zeigt den Lesern in „Neuausrichtung JETZT!“, wie sie sich als Unternehmer, Selbständige und Manager sofort neu ausrichten können. Er macht ihnen unmissverständlich klar und bewusst, warum sie keine Sekunde länger mehr warten sollten, sich nachhaltig für ein Leben voller Sinn, Erfolg und Wohlbefinden zu entscheiden. Der lebens- und berufserfahrene Experte für die Neuausrichtung von Leben, Berufung und Persönlichkeit, Diplom-Psychologe und professionelle Life & Business Coach gibt den Lesern inspirierende Impulse, konkrete Tipps und effektive Methoden für die persönliche und berufliche Neuausrichtung an die Hand.

„Neuausrichtung JETZT!" von Sascha Maurer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21905-2 zu bestellen.

