Neubewertung historischer Daten beschreibt Goldzone bei Majuba Hill (Nevada): Bam Bam aktualisiert Bohrpläne



Vancouver (British Columbia), 27. April 2020. Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR, OTC: NPEZF, FWB: 4NPA) (Bam Bam oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das geologische Team bei Majuba Hill nach einer Neubewertung der historischen Bohrungen und Explorationen berichten kann, dass es drei Goldzonen in Zusammenhang mit dem Kupfer-(Gold)-Porphyr-Projekt Majuba Hill in Pershing County (Nevada) beschrieben hat. Die laufende Prüfung der historischen Daten hat bedeutsame Goldwerte in Zusammenhang mit dem Kupfer in historischen Bohrlöchern, Oberflächengesteinssplittern und Bodenproben ergeben. Diese Daten weisen darauf hin, dass Majuba Hill am besten als Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt klassifiziert werden kann.

CEO David Greenway sagte: Dies ist eine erstaunliche Entwicklung unseres Kupferprojekts Majuba Hill. Die Neubewertung historischer Ergebnisse und unser besseres Verständnis der Daten sind gute Nachrichten für Bam Bam. Als wir verstanden hatten, dass die Goldgehalte in Kupfer-Gebieten in Nevada vor der Haufenlaugung ignoriert worden waren, haben wir das noch einmal geprüft. Wir waren von der vollständigen Diskontierung der Goldabschnitte überrascht und arbeiten intensiv daran, diese Zahlen wieder zu integrieren und – was noch wichtiger ist – sie mit unserem Bohrprogramm zu koordinieren. Gold in Kupfer-Porphyr-Projekten kann rasch einen Mehrwert schaffen. Majuba Hill ist eine aufregende Möglichkeit in diesen Zeiten, in denen sich die Stimmung für Kupfer bessert, und wir freuen uns, die historischen Goldergebnisse integrieren zu können.

Die historischen Explorationen umfassen Bohrungen sowie Gesteinssplitter-Probennahmen und Bodenprobennahmen an der Oberfläche, die auch Goldanalyseergebnisse enthalten:

– Au in historischen Bohranalyseergebnissen war in 14 der 37 gebohrten Bohrlöcher von Bedeutung

– Historische Gesteinssplitterprobennahmen (163 Proben) ergaben 10,15 bis < 0,005 g/t Au

– Historische Bodenprobennahmen (994 Proben) ergaben 0,425 bis < 0,005 g/t Au Basierend auf den historischen Daten wurden drei Goldzonen beschrieben. Die Goldzone im Hauptzielgebiet überschneidet sich mit der Oxid-Kupfer-Zielzone, die im Rahmen des bevorstehenden Programms bebohrt werden wird. Die höchsten Goldgehalte wurden im historischen Bohrloch MH-11 mit 6,44 Gramm Gold pro Tonne auf fünf Fuß zwischen 155 und 160 Fuß sowie 3,173 Gramm Gold pro Tonne auf 15 Fuß zwischen 585 und 500 Fuß gemeldet.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51646/2020_04_ BBR news Reassessment of data at Majuba Hill option grant_de_de_PRcom.001.jpeg

Die Bohrlöcher MM-06 und MM-07 enthalten Gold, das sich mit dem bereits zuvor gemeldeten (Pressemitteilung von BBR vom 25. März 2020) bedeutsamen Kupfer überschneidet.

– MM-05: 0,27 % Cu auf 89,2 m zwischen 0 und 89,2 m

– MM-06: 1,06 % Cu auf 47,4 m zwischen 0 und 47,4 m

– MH-7: 0,33 % Cu auf 97,5 m zwischen 25,9 und 123,4 m

– MG1703: 0,71 % Cu auf 20,4 m zwischen 102,9 und 123,3 m

– MMX-24: 0,45 % Cu auf 112,8 m zwischen 222,5 und 335,3 m

BohrloIntervall >1.0 g/t Gold

ch

MH-2 10ft@ 0.235 g/t Au:

275-285

ft

MH-3 15ft@ 0.144 g/t Au:

265-280

ft

10ft@ 0.107 g/t Au:

315-325

ft

MH-6 15ft@ 0.181 g/t Au:

135-150

ft

MH-7 25ft@ 0.318 g/t Au:

150-175

ft

15ft@ 0.2 g/t Au:

180-195

ft

20ft@ 0.14 g/t Au:

340-360

ft

MH-10 15ft@ 0.133 g/t Au:

590-605

ft

MH-11 5ft@ 6.44 g/t Au:

155-160

ft

15ft@ 3.173 g/t Au:

585-600

ft

MM-02 10ft@ 0.164 g/t Au:

365-375

ft

MM-03 10ft@ 0.233 g/t Au:

260-270

ft

20ft@ 0.22 g/t Au:

340-360

ft

MM-06 10ft@ 0.339 g/t Au:

70-80

ft

15ft@ 0.471 g/t Au:

100-115

ft

20ft@ 0.239 g/t Au:

130-150

ft

10ft@ 0.331 g/t Au:

235-245

ft

MM-07 20ft@ 0.242 g/t Au:

250-270

ft

10ft@ 0.134 g/t Au:

290-300

ft

13ft@ 0.333 g/t Au:

322-335

ft

45ft@ 0.699 g/t Au:

350-395

ft

10ft@ 0.417 g/t Au:

405-415

ft

MM-16 25ft@ 0.342 g/t Au:

175-200

ft

MM-17 10ft@ 0.427 g/t Au:

15-25

ft

MM-20 6ft@ 0.182 g/t Au:

99.1-105.5

ft

7ft@ 0.128 g/t Au:

114.3-121.4

ft

10ft@ 0.131 g/t Au:

250-260

ft

10ft@ 0.151 g/t Au:

270-280

ft

20ft@ 0.442 g/t Au:

285-305

ft

10ft@ 0.2 g/t Au:

320-330

ft

10ft@ 0.128 g/t Au:

580-590

ft

10ft@ 0.198 g/t Au:

715-725

ft

80ft@ 0.19 g/t Au:

765-845

ft

20ft@ 0.183 g/t Au:

880-900

ft

20ft@ 0.148 g/t Au:

905-925

ft

10ft@ 0.129 g/t Au:

930-940

ft

40ft@ 0.27 g/t Au:

945-985

ft

35ft@ 0.157 g/t Au:

995-1030

ft

15ft@ 0.161 g/t Au:

1035-1050

ft

MG170310ft@ 0.193 g/t Au:

337.7-347.7

ft

10ft@ 0.155 g/t Au:

761-771

ft

10ft@ 0.145 g/t Au:

1079-1089

ft

Die Bohrpläne für Majuba Hill und die Logistik für den Kernbohrteil des bevorstehenden Programms liegen bereits vor. Die Bauarbeiten am Standort der Platten und am Straßenzugang sind abgeschlossen. Die Bohrlochstandorte befinden sich auf den privaten, patentierten Abbauschürfrechten. Harris Exploration Drilling & Associate Inc. wurde mit der Bohrung von zwei Kernbohrlöchern beauftragt. Das Feldpersonal und die Vertragspartner von Bam Bam werden betriebliche Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle anwenden, um die Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung und der örtlichen Community zu gewährleisten.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Bohrungen abzuschließen und einen technischen Bericht (Technical Report) gemäß National Instrument 43-101 über das Projekt zu erstellen, in dem die nächsten Schritte, die das Unternehmen setzen wird, näher beschrieben werden, und der das Projekt weiterentwickeln wird.

Darüber hinaus hat das Unternehmen 1.890.000 Incentive-Optionen zu einem Ausübungspreis von 0,07 Dollar pro Aktie an Berater des Unternehmens emittiert. Die Optionen weisen eine Gültigkeitsdauer von einem Jahr auf und unterliegen den Bedingungen des Aktienoptionsplans des Unternehmens.

Über Bam Bam Resources Corp.

Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR, OTC: NPEZF, FWB: 4NPA) beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Gold-Aktiva in fortgeschrittenem Stadium. Sein Vorzeigeprojekt ist das Kupfer-Gold-Projekt Majuba Hill, das 156 Meilen außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Das Management wurde damit beauftragt, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen und Regierungsbestimmungen zu richten, die Bergbaubetriebe unterstützen.

Im Namen des Board von Bam Bam Resources Corp.

David Greenway

President & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

E-Mail:dg@bambamresources.com

Tel.: P: (604) 318-0114

Weder die kanadische Wertpapierbörse noch ihre Marktaufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der kanadischen Wertpapierbörse definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf Annahmen und Beurteilungen des Managements bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse beruhen. Solche Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!