Neue casenio App macht smartphone zu mobilen Notrufzentrale!

Ob Sturzdetektion, ein nichtabgeschalteter Herd oder überlaufendes Wasser – ob eine offene Haustür oder Unregelmäßigkeiten bei Vitalfunktionen – die sensorbasierten digitalen Assistenzsysteme der Berliner casenio AG schlagen Alarm sobald Gefahr droht.

Um noch schneller auf Notfälle reagieren zu können, hat casenio jetzt eine App entwickelt, die den entsprechenden Alarm mittels einer Pushnachricht zusätzlich zum Dashboard auf dem Tablet und bei den hinterlegten Notrufzentralen – z. B. einem Pflegedienst – auch auf mobilen Endgeräten anzeigt und verfügbar macht.

„Mit dieser App machen wir das casenio-System mobil und schaffen so deutlich Flexibilität und Freiräume für Angehörige und Pflegedienste oder den Hausmeister der Wohnanlage“, so casenio-Vertriebsleiter Ralf Hartmann.

Das Personal ambulanter Pflegedienste ist in der Regel viel unterwegs. Da ist es natürlich sehr hilfreich und erheblich effizienzsteigernd, wenn Alarme und Notfallbenachrichtigungen nicht nur in der Zentrale, sondern auch mobil auf dem Endgerät der Pflegekräfte angezeigt werden, so Hartmann weiter.

„Die Übersicht zeigt die Alarme aller hinterlegten casenio Zentralen. Durch den Namen der Zentrale, die Beschreibung des jeweiligen Alarms und Anzeige der Uhrzeit zu der die Alarmierung erfolgte, ist sofort erkennbar, bei wem ggf. eine Gefahrensituation eingetreten, wie lange der Alarm bereits unbeantwortet und wo schnelle Hilfe erforderlich ist. Parallel zu der Anzeige in der Übersicht werden die Alarme natürlich direkt aus dem casenio System an die jeweils für die Situationen hinterlegten Kontakte gesendet.“

Wir sehen in dieser App eine hervorragende Ergänzung der klassischen Dashboard Anwendung z.B. in der Pflegeleitstelle oder bei einem Concierge, so Hartmann abschließend. „Die Anwendung bietet sowohl Pflegekräften als auch Pflegedienstleitungen an jedem Ort einen Überblick auf alle aktuellen Einsatzszenarien. Sie dient quasi als Backup-System für den Schutz und die Sicherheit der Nutzer und gibt ihnen Gewissheit, dass Helfer und Angehörige noch schneller über mögliche Notfälle informiert werden – und zwar unabhängig davon, wo sie sich gerade aufhalten.“

Die App ist für Android und IOS verfügbar. Sie ist im AppStore und bei GooglePlay erhältlich.

