Neue Cyber-Versicherung der mailo AG jetzt auchüber digitale Plattform CyberDirekt abschließbar

Ab dieser Woche können Versicherungsmakler die digitale Cyber-Versicherungslösung der mailo Versicherung AG auch über die Plattform CyberDirekt abschließen. CyberDirekt ist der erste digitale Anbieter für die Beratung, den Vergleich und den Abschluss von Cyber-Versicherungen.

Die neue Cyber-Versicherung des digitalen Gewerbeversicherers mailo bietet einen sicheren Schutz gegen die schwerwiegenden Folgen eines Cyber-Angriffs. Denn die Gefahren, die mit solchen Angriffen einhergehen können, weisen eine sehr hohe Komplexität auf. Permanent können neue Viren und Trojaner entwickelt werden, die häufig erst nach einem langen Zeitraum entdeckt werden. An genau dieser Schnittstelle greift mailo ein und sichert die möglichen Risiken ab. Bestandteil der Versicherungslösung ist die Wiederherstellung verlorengegangener Daten, die telefonische Notfall- und Krisenunterstützung sowie die Möglichkeiten der IT-Forensik. Ebenfalls abgesichert sind die Schadenfeststellungskosten.

“Im Zeitalter der Digitalisierung ist es unerlässlich, sich als Unternehmen mit den besten am Markt erhältlichen Maßnahmen abzusichern, um im Falle eines Hacker-Angriffs wirklich gewappnet zu sein”, erklärt Armin Molla, Vorstand für Vertrieb und IT bei der mailo Versicherung AG. “CyberDirekt zeichnet sich durch eine selbst entwickelte und sehr innovative Plattform aus. Diese ermöglicht es Maklern und Kunden, innerhalb von nur fünf Minuten eine Cyber-Versicherung abzuschließen – also höchst effizient und ohne umständliche Bürokratie. Wir freuen uns sehr, CyberDirekt als verlässlichen, kompetenten und starken Partner an unserer Seite zu haben”, so mailo-Vorstand Molla.

CyberDirekt ist Spezialist für den digitalen Vertrieb von Cyber-Risikoversicherungen, die passgenau auf kleine und mittelständische Unternehmen zugeschnitten sind. Das Unternehmen stellt den Versicherungsnehmern umfangreiche Leistungen zur Prävention von Cyber-Attacken zur Verfügung und bietet derzeit verschiedene Produkte von zwölf Versicherungsgesellschaften an. Über den Vergleichsrechner des Berliner Unternehmens können Auswahl und Beantragung einer Cyber-Versicherung mit nur wenigen Klicks erledigt werden – danach erhält der Kunde ein verbindliches Angebot sowie ein umfangreiches, kostenfreies Präventionspaket.

“Mit der mailo Versicherung AG haben wir einen innovativen Produktpartner gewonnen, um unserer Kernzielgruppe der KMU eine weitere leistungsstarke Cyber-Versicherung über den Vergleichsrechner anbieten zu können”, kommentiert Hanno Pingsmann, Geschäftsführer von CyberDirekt. “Der Markt für Cyber-Versicherungen entwickelt sich auf der Angebotsseite sehr dynamisch und erfordert von den Produktgebern eine hohe Geschwindigkeit in der regelmäßigen Anpassung der Produkte.”

Pressekontakt:

Kontakt mailo AG:

Armin Molla

Vorstand Vertrieb, IT und Marketing

mailo Versicherung AG

Riehler Str.1

50668 Köln

E-Mail: armin.molla@mailo.group

Telefon: +49 221 429 14 00

Weitere Informationen unter http://www.mailo.ag

Kontakt CyberDirekt:

Hanno Pingsmann

Geschäftsführer

CyberDirekt Köpenicker Str. 154A

10997 Berlin

E-Mail-Adresse: info@cyberdirekt.de

Telefon: 030-403 695 29

Weitere Informationen unter https://www.cyberdirekt.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/135793/4564960

OTS: mailo Versicherung AG

Original-Content von: mailo Versicherung AG, übermittelt durch news aktuell