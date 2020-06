Neue, digitale Business Endgeräte-Serie KX-DT600 mit großem LC-Display und intuitiver Bedienung

Panasonic kündigt den Launch seiner neuen digitalen Business-Terminals der KX-DT600-Serie an. Obwohl sich die IP-Technologie weiterhin auf dem Vormarsch befindet, werden Prognosen zufolge im Jahr 2024 immer noch 20 Prozent der weltweiten Business-Endgeräte digital sein.

Die KX-DT600-Serie eignet sich vor allem für den Einsatz an Standorten ohne Netzwerkverkabelung. Beide Modelle verfügen über Electronic Hook Switch für eine einfache Anbindung von schnurlosen Headsets und sind in den Farben Schwarz oder Weiß erhältlich. Das Modell KX-DT680 hat ein gut sichtbares und intuitiv zu bedienendes LC-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung. Für das Corporate Branding oder für Kommunikationszwecke können Logos oder Unternehmensinformationen einfach importiert und auf dem Display angezeigt werden. Mit 48 frei programmierbaren Funktionstasten (12 Tasten auf 4 Ebenen) mit Self-Labeling bietet dieses Endgerät maximalen Komfort. Das Modell KX-DT635 verfügt über 24 frei programmierbare Funktionstasten (6 Tasten auf 4 Ebenen) und ein monochromes Display mit Hintergrundbeleuchtung. Beide Modelle lassen sich mit dem SMART Hybrid Communication Server KX-NS700 verwenden. Eine Anbindung an ältere Telekommunikationsplattformen von Panasonic ist, über ein spezielles Gateway, ebenfalls möglich.

?Unternehmen, die eine Aufrüstung ihres Telekommunikationssystems in Erwägung ziehen, stehen oft vor einer schweren Wahl”, so Shinta Muya, European Product Marketing Manager der Panasonic Communication Solutions Division. “Sollen sie in ein neues IP-basiertes System und die Neuverkabelung der Büros investieren, mit allen dazugehörigen Kosten? Oder sollen sie beim bestehenden, funktionierenden System bleiben und in neue digitale Endgeräte investieren??

?Mit diesen neuen digitalen Terminals bieten wir unseren Vertriebspartnern eine zuverlässige, kostengünstige Lösung. Sie können die Lebensdauer der bestehenden Panasonic-Telefoniesysteme ihrer Geschäftskunden verlängern und den Mitarbeitern ein modernes, funktionsreiches Endgerät bieten.?

Das Panasonic KX-DT680 und das KX-DT635 sind voraussichtlich ab Mitte Juli erhältlich. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: https://business.panasonic.de/kommunikations-losungen/kx-dt680

