Neue effiziente Technologien und Finanzlösungen eröffnen hochprofitable Billionen-Dollar-Chancen

Führende Wirtschafts-, Finanz- und IT-Experten auf der ganzen Welt gaben bereits 2014 bekannt, dass die absolute Killer-Lösung früher oder später die globale Wirtschaft sowie die Finanz- und Internet-Systeme vollständig revolutionieren wird.

Wir mussten lange auf eine solche Killeranwendung warten.

Nun, hier ist sie: dass “Easy Life Community & Blockchain Network”!

Es ist an der Zeit, Investitionen in Banken, Google, Facebook, Amazon oder die führenden Kryptowährungen zu vergessen, zu veräußern und sich sofort neu zu orientieren.

“Easy Life Community & Blockchain Network” zeigt, wie die Zukunft funktioniert, und es sollte klar sein, dass dieses Geschäftsmodell in nur wenigen Monaten eine der größten jemals existierenden Erfolgsgeschichten der internationalen Wirtschafts-, Finanz- und Internetmärkte sein wird.

Warum? Weil das “Easy Life Community & Blockchain Network” (kurz: ELC) jedem registrierten Nutzer – weltweit – nicht nur ein monatliches “Bedingungsloses Grundeinkommen” von rund 2.000 US-Dollar ausschüttet, sondern auch eine perfekte Kombination aller Funktionalitäten von Facebook, Amazon oder Alibaba, sowie den führenden Kryptowährungen darstellt.

Alles basierend auf einer eigenen, unabhängigen, schnellen, fairen und sicheren Blockchain und Kryptowährung, die künftig zwangsläufig in allen Wirtschaftsbereichen zum Einsatz kommen wird.

Aufgrund der beispiellosen wirtschaftlichen Vorteile des “Easy Life Community & Blockchain Network” ist davon auszugehen, dass eine Vielzahl von Internetnutzern blitzschnell von den üblichen Standardangeboten auf das “Easy Life Community & Blockchain Network” umsteigen wird.

Stellen Sie sich vor

• eine neue, global agierende Zentralverwaltung mit einem neuen, global gültigen Zahlungsmedium, welches vollständig unabhängig von Staaten und Kursschwankungen ist und das Mehrfache des gesamten Weltkapitalzuwachses aller weltweit gehandelten Währungen beträgt;

• zusätzlich zur Absicherung vor einem Finanzcrash erhalten alle Benutzer dieses neuen, weltweit gültigen Zahlungsmedium Monat für Monat vollautomatisch und ohne Aufwand und Kosten ein bedingungsloses Grundeinkommen von rund 2.000 US-Dollar;

• alle Benutzer dieser Plattform erhalten auch vollautomatisch und in jährlich steigenden Teilbeträgen die vollen Kaufpreise oder Investitionen die in Fiat-Währungen getätigt wurden zurück, unabhängig davon, wann, wo und in was sie einkaufen oder investieren und wie hoch der Preis oder die Investition sein mag;

• all dies in Verbindung mit einer globalen sozialen Community wie Facebook, in der 35% (fünfunddreißig Prozent) der Werbeeinnahmen automatisch auf alle Benutzer aufgeteilt werden, und einem Onlineshop wie Amazon oder Alibaba, der sowohl auf Fiat-Währungen, als auch auf dem eigenen proprietären Tauschmedium basiert und vieles mehr …

Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind einer jener, die frühzeitig davon profitieren. Erkennen Sie das Potenzial?

Schnellentschlossene Investoren sind – bis spätestens Ende März 2020 – eingeladen, von einer ausgesprochen hochprofitablen privaten vorbörslichen (Pre-IPO) Investition zu profitieren.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://trilliondollar.biz

Webportal der Community: https://easylife.community