Neue Embedded GPU- und Fahrzeug-Computer bei Bressner erhältlich

Bressner Technology, internationales Systemhaus und Hersteller industrieller IT- und Built-to-Order-Lösungen, gibt heute die Zusammenarbeit mit dem Hardware-Hersteller Neousys Technology bekannt. Bressner erweitert somit das Repertoire an Embedded PCs um eine Reihe von lüfterlosen Fahrzeugcomputern, GPU-Computing Systemen sowie kompakten PCs. ?Neousys und Bressner ergänzen gegenseitig ihre Kompetenzen indem sie in zukunftsfähige Lösungskonzepte für europäische Märkte investieren.?, erklärt Martin Stiborski, Geschäftsführer bei Bressner Technology. ?Die Nachfrage nach Edge AI Inferenz-Plattformen und GPU-Beschleunigern steigt von Jahr zu Jahr. Daher wollen wir in der Lage sein, mehr Rechen- und Speicherkapazität für neue Applikationsbereiche bereitstellen zu können.? Celia Hsu, Vertriebsleiterin bei Neousys Technology, kommentiert die Zusammenarbeit wie folgt: ?Als Pionier für GPU-Computing Plattformen in Industriequalität freuen wir uns darauf, gemeinsam mit Bressner unsere Reichweite zu erweitern und ideale Lösungen anzubieten, um KI für Produktionen und Transport sowie Smart City-Anwendungen in Deutschland zu realisieren. ?

Mit den ?Nuvo? und ?POC? Embedded Computern stellt Bressner Technology eine Reihe von Serienmodellen für industrielle Einsatzzwecke zur Verfügung. Neben Intel? Prozessoren der achten und neunten Generation bieten einige Modelle auch Steckplätze für leistungsfähige NVIDIA? Grafikkarten. Darüber hinaus gibt es Modelle mit EN 50155- oder MIL-STD-810G-Zertifikaten für Einsätze in Fahrzeugen oder rauen Umgebungen. Ebenfalls lieferbar sind Server-Grade Power-over-Ethernet Systeme für einen Direktanschluss von IP-Kameras. Die Embedded PCs eignen sich für die Verarbeitung von Kamera- und Sensordaten für Machine Vision und Überwachungsanlagen sowie für Machine- und Deep Learning Anwendungen.

Über Neousys Technology

Neousys wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan. Das Kerngeschäft ist die Entwicklung und Herstellung von robusten Embedded-Modulen in Industriequalität. Das Know-How reicht von Embedded Computing über Datenerfassung bis hin zur Datenverarbeitung. Die Produktpalette umfasst lüfterlose Embedded-Computer im hohen Temperaturbereich, Bildverarbeitungssteuerungen, Fahrzeugcomputer, ultrakompakte Mini-PCs sowie Überwachungs- und GPU-Computing Plattformen. Das Engagement von Neousys für Innovationen und die Integration praktischer anwendungsorientierter Funktionen unterscheidet sie von anderen Herstellern. Ihre Produkte sind ideale Lösungen für Automatisierung, Bildverarbeitung, Transport, GPU-Computing und intelligente Videoanalyse.

Als Systemhaus und Value-Added-Distributor für industrielle Hardwarelösungen, Komponenten, Zubehör und Built-to-Order Lösungen bietet Bressner ein umfangreiches Portfolio für unterschiedlichste Einsatzgebiete im industriellen Umfeld. Maßgeschneiderte Lösungen für Maschinenautomation, Logistik & Transport und Produktion gehören ebenso zum Leistungsspektrum des Unternehmens wie ein umfassender Service rund um Themen wie KI-Applikationen, Machine/Deep Learning, Netzwerke, Intelligent Retail, Kommunikation sowie Sicherheit. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Deutschland. Die Muttergesellschaft One Stop Systems ist in den USA ansässig.