Neue Episode des Tech-Talk Podcast rund um Fileserver und Datenchaos wird live präsentiert

Die migRaven GmbH hat vor Kurzem ihren eigenen Podcast ?Trifft ein Metzger einen Biersommelier in der IT? mit Thomas Gomell (CEO) und Karsten Morschett (Partnermanager) gestartet. Worüber die beiden reden? Vom Chaos auf Fileservern, wie man die Kontrolle über unstrukturierte Daten wiedererlangt und welche Rolle nutzerzentriertes Datenmanagement dabei spielt.

Die zweite Episode „Von der Fleischerei zum Fileserver“ wird live vorgestellt am Montag, den 14.12.2020 von 14:30 Uhr – 15:00 Uhr. Hierzu laden wir Sie herzlich ein. Anmeldung unter https://www.migraven.com/webinare/

Die Idee hinter dem migRaven Podcast

Thomas Gomell und Karsten Morschett treffen im Büro aufeinander und tauschen sich, mit einem dazu passenden Bier, über Themen wie Desktop-Messies, Green IT oder Dark Data aus. Jede neue Episode wird live vorgestellt. Im Anschluss an die Vorstellung sind die Zuschauer herzlich eingeladen, in der Diskussionsrunde Ihren eigenen Senf dazuzugeben. Die ganze Video-Podcastreihe ist mit vielen Hintergrundinformationen zu den einzelnen Folgen auf migraven.com/podcast zu finden.

Darum geht es in der neuen Episode „Von der Fleischerei zum Fileserver“

In unserer Episode vor Weihnachten geht es etwas stärker um die menschlichen Seiten der IT. Karsten Morschett fragt in dieser Folge zum Beispiel nach dem beruflichen Werdegang unseres Geschäftsführers Thomas Gomell. Wie kam es dazu, dass der heutige IT-Experte zunächst eine Ausbildung zum Fleischer absolviert hat, obwohl er bereits mit 14 Jahren mit seinem C64 an einem Warenwirtschafssystem tüftelte?

„Manchmal sind die Leute einfach noch nicht reif dafür.“

Ganz klar: Daten- & Berechtigungsmanagement und das Aufräumen auf dem Fileserver gehören mit Sicherheit zu den weniger geliebten IT-Themen. Thomas Gomell und das Team bei migRaven beschäftigen sich trotzdem bereits seit 15 Jahren damit. Erfahren Sie vom Experten, warum Chaos auf Fileservern nicht alleine technisch lösbar ist, was die Kollegen und Kolleginnen in den Abteilungen damit zu tun haben und warum die Hinzunahme neuer Ablagesysteme meist nur zu noch mehr Chaos führt. Nebenbei wird deutlich, dass psychologische Aspekte nicht selten über Erfolg oder Misserfolg von IT-Projekten entscheiden.

Den Trailer zur zweiten Episode gibt es auf https://www.migraven.com/podcast/.

Anmeldung zum Podcast

Ab heute können Sie sich für die zweite Episode unter migraven.com/webinare/?anmelden. Mit Angabe Ihrer Emailadresse können wir Ihnen die Zugangsdaten zusenden.

