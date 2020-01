Neue Firmierung bei Schenk+Waiblinger Architekten

Vor 20 Jahren haben Martin Schenk und Georg Waiblinger das Büro Schenk+Waiblinger Architekten Partnerschaft mbB gegründet. Stefan Fleischhaker trat 2013 in die Geschäftsführung ein, seit 2016 ist er auch Gesellschafter des Unternehmens. Nach vielen Jahren kooperativer und gewinnbringender Partnerschaft haben die Gesellschafter einvernehmlich entschieden, künftig getrennte Wege zu gehen. Georg Waiblinger wird sich eigenen Aufgaben und Zielen widmen und trat im gegenseitigen Einvernehmen zum 15.01.2020 aus der Partnerschaft aus.Die Firmierung änderte sich zu diesem Stichtag in Schenk Fleischhaker Architekten Partnerschaft mbB. Martin Schenk und Stefan Fleischhaker sind ab diesem Tag alleinige geschäftsführende Gesellschafter.

In den vergangenen 20 Jahren sind die Aufgaben des Architekturbüros stetig gewachsen. Von einem auf den norddeutschen Raum ausgerichteten Architekturbüro hat sich das Büro zu einem Unternehmen entwickelt, das bundesweit erfolgreich Planungsaufgaben umsetzt. Schenk Fleischhaker arbeiten heute mit einem hoch engagierten Team von 94 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Die neue Partnerschaft wird an dem bisher verfolgten dynamischen Prinzip festhalten und die Weiterentwicklung des Planungsbüros entsprechend vorantreiben. In diesem Sinne geht das Büro mit großer Zuversicht und Tatendrang in die 2020er Jahre.