Neue, handliche Super Speed 1TB SSD von ATXX

Die ATTX? SSD mit 1 TB Speicherkapazität bietet Übertragungsgeschwindigkeiten von mehr als 8 Gbit/s und ist kompatibel mit Mac, PC und Linux.

ATXX stellt die neue handliche super Speed SSD mit 1TB Speicherkapazität vor. Die handliche, transportable SSD in stylischer, gebürsteter Platinoptik ist in der Kapazität 1 TB verfügbar und wiegt nur 35 g. Dank USB 3.2 Gen 1 Schnittstelle mit neuester PCIe Technologie sind Übertragungsgeschwindigkeiten von mehr als 8 Gbit/s möglich.

Der ATXX SSD liegt ein USB -C auf USB-C-Kabel sowie ein USB-A-auf-USB-C-Kabel bei. Damit ist die kompakte SSD mit den beiden gängigen Anschlüssen kompatibel, Mac-, Linux- und PC-Nutzer profitieren dank der Flexibilität von den Vorteilen der jeweiligen Anschlüsse. Die SSD wird formatiert ausgeliefert und kann daher ohne Umformatierung mit Linux- und Windows-PCs sowie Macs genutzt werden. ?Die ATXX SSD ermöglicht Privat- und Geschäftsanwendern das Speichern, Zugreifen und Schützen ihrer wichtigen Dateien.?

Die neue SSD bietet folgende technischen Funktionen, die auf die Bedürfnisse und Wünsche der Benutzer ausgelegt sind:

Kapazität:?1 Terabyte?

USB 3.2Gen 1-Schnittstelle Typ C, abwärtskompatibel bis zu USB 1.1

Lese-/Schreibleistung?1050/950 MB/sim regulären Betrieb

(abhängig von der vorhandenen Hardwareschnittstelle)

Betriebssystem: Windows10/8.1/8/7/XP, ohne Treiber

MAC IOS 10.2.8 und höher, ohne Treiber

Linux Kernel Version 2.4.10 und höher, ohne Treiber

PCIe-Controller mit M.2-Schnittstelle

Abmessungen: 103mm (L) / 31,5mm (B) / 9,8 (H) mm

Preise und Verfügbarkeit:

Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) der ATXX SSD mit 1TB beträgt 219 ? und ist ab sofort in Europa über AMAZON oder unseren eigenen ATE Store verfügbar.

Die Atlantik Networxx Aktiengesellschaft mit Sitz in Martinsried bei München und Niederlassungen in Deutschland, Österreich und Benelux ist einer der führenden Technologievermarkter für Halbleiter- und Netzwerkprodukte anspruchsvoller Anwendungen in Zentraleuropa. Die Unternehmensgruppe setzt sich aus vier eigenständigen GmbHs zusammen: Atlantik Elektronik GmbH ? Design-In Spezialist und Solution Provider innovativer Halbleiterprodukte und -Lösungen, Astradis Elektronik GmbH ? global agierender, unabhängiger Distributor für die Beschaffung aktiver Bauelemente, Atlantik Systeme GmbH ? Value Add Distributor im Bereich Netzwerkkomponenten und Allmos Electronic GmbH ? Spezialist für Netzwerkmesstechnik, Netzwerkanalyse und Netzwerküberwachung.