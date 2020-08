Neue Homepage der RAUEN Group

Osnabrück, 26.08.2020. Nach kompletter Überarbeitung stellt die RAUEN Group ihre neue Webseite vor ? informativer, moderner und für mobile Endgeräte optimiert. Die RAUEN Group bündelt die Angebote und Services der Christopher Rauen GmbH mit den Geschäftsbereichen RAUEN Coaching, Akademie, Datenbanken, Verlag und Consulting. Im Bereich Akademie stehen umfangreiche Informationen zur RAUEN Coaching-Ausbildung zur Verfügung sowie allgemeine Fakten und Hintergründe über Coaching-Ausbildungen.

Mit dem Relaunch wurde nicht nur der Look der Webseite komplett überarbeitet, sondern auch das Corporate Design erneuert. ?Wir freuen uns sehr, unseren Kunden, Geschäftspartnern und Interessenten unseren neuen Internetauftritt präsentieren zu können?, kommentiert Geschäftsführer Dr. Christopher Rauen den Relaunch. ?Neben einem modernen Design stand vor allem die Anpassung der Inhalte an die Bedürfnisse unserer Zielgruppen im Fokus der Neugestaltung. Wir haben sehr viel Leidenschaft in die neue Homepage investiert und ich glaube, das Ergebnis kann sich sehen lassen.?

Bei dem Relaunch stand neben dem modernen Design und einer klaren Bildsprache stets die Nutzerführung im Vordergrund. So bietet die neue Webseite umfassende sowie leicht zugängliche Informationen und Services für Kunden, Partner und Pressevertreter. Alle Coaching-Interessierten erhalten ohne großen Suchaufwand einen detaillierten Überblick über die Kernkompetenzen und das Leistungsspektrum der RAUEN Group.