Neue Imagekampagne: huth+wenzel und Caravaning Industrie Verband sind #ÜberallZuhause

Ob immer in Bewegung oder in verdienter Ruhe, alles nach Plan oder spontan ganz anders – Reisen mit dem Wohnmobil und Wohnwagen steht für selbstbestimmten und autarken Urlaub abseits ausgetretener Pfade. Und für aktive wie erholsame, naturnahe Momente an traumhaften Orten. Ganz gleich, für welche Art Erlebnis sich Urlauber*innen entscheiden – beim Caravaning gilt immer: „Sei einfach #ÜberallZuhause.“

Um diese Flexibilität und den Facettenreichtum der immer beliebteren Urlaubsform zu verdeutlichen und gleichzeitig noch mehr Menschen zu animieren, Urlaub im Reisemobil und Caravan für sich zu entdecken, setzt der Caravaning Industrie Verband (CIVD) erneut auf eine umfassende crossmediale Kampagne – erdacht und realisiert von der Agentur huth+wenzel.

Herzstück der Imagekampagne sind TV-Spots, die ab dem 02. August als 20- und 7-Sekünder u.a. in der ARD, auf n-tv, WELT und EUROSPORT zu sehen sind und so maximale Reichweite generieren. Die Filme kommen zusätzlich als taktische Reminder-Spots mit Call-to-Action – etwa anlässlich des CARAVAN SALON in Düsseldorf oder zum Thema Vermietung – sowie in wechselnden Schnittvarianten zum Einsatz, auch über das Jahr 2021 hinaus. So werden jeweils die drei Caravaning-Kernzielgruppen (junge Aktivurlauber, Familien mit Kindern oder Best Ager) gezielt angesprochen.

Die bildgewaltigen TV-Spots weisen auf das Verbraucherportal www.caravaning-info.de hin, wo Interessierte tiefergehende Informationen finden. Auch in den sozialen Kanälen von CaravaningInfo (Facebook, YouTube und Instagram) wird die Imagekampagne aufmerksamkeitsstark und authentisch inszeniert. Flankierend dazu gibt es Online- und Social Ads, die mit gezielten Maßnahmen jene ansprechen, die über lineares Fernsehen nicht zu erreichen sind. Der Newsletter im Kampagnen-Look hält die Community mit Tipps und Tricks, neuen Urlaubsinspirationen und Gewinnspielen auf dem Laufenden.

„Die TV-Spots sind so vielfältig und abwechslungsreich wie die Urlaubsform selbst. Sie machen die Faszination Caravaning auf emotionale und authentische Art erlebbar. Damit wollen wir bestehende Kunden in ihrer Entscheidung bestärken und gänzlich neue Zielgruppen erstmals für Caravaning begeistern. Und es wirkt: Urlaub mit Reisemobil und Caravan ist populär wie nie, auch aufgrund des positiven Imagewandels, zu dem die Kampagne entscheidend beiträgt“, sagt Daniel Onggowinarso, Geschäftsführer des CIVD.

„Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, ausschließlich in Deutschland zu drehen. Denn erstens liegt regionaler, nachhaltiger Urlaub total im Trend. Und zweitens bietet Deutschland von der Küste bis zu den Alpen atemberaubende Landschaften, die die zahlreichen Facetten von Caravaning abbilden können. Der beste Beweis dafür war der Dreh: Er war abwechslungsreich, hat viel Spaß gemacht und weckte die Reiselust – bei allen Beteiligten“, freut sich Andreas Liehr, Geschäftsführer von huth+wenzel. Neben dem Team von h+w sind mit der Frankfurter Digitalagentur HERREN DER SCHÖPFUNG und der Hamburger Film-Produktionsfirma RABBICORN FILMS in Kooperation mit Regisseur Felipe Ascacibar dieselben Agenturpartner an Bord wie für die Vorgänger-Kampagne. „Das eingespielte Team hat erneut großartige Arbeit geleistet und mit kreativer Power, konzeptionellem Ideenreichtum und operativer Stärke geglänzt,“ kommentiert Onggowinarso die erfolgreiche Zusammenarbeit.

Der CIVD mit Sitz in Frankfurt am Main zählt schon seit einigen Jahren zu den Kunden von h+w. Die Zusammenarbeit ist nachweislich erfolgsgekrönt: So wurde die von den Frankfurter Kreativen in 2018 aufgelegte Vorgänger-Kampagne mit dem German Brand Award ausgezeichnet.

Credits:

Digitalagentur: HERREN DER SCHÖPFUNG, Frankfurt

Film-Produktion: RABBICORN FILMS

Regie: Felipe Ascacibar

