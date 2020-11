Neue Kooperation: ETIM Deutschland&CADENAS werden gemeinsam BIM Daten für ETIM MC bereitstellen

ETIM Deutschland und CADENAS haben in einem Kooperationsvertrag die gemeinsame zentrale Bereitstellung von neutralen BIM Objekten basierend auf den EC Klassen des freien Klassifikationsstandards ETIM und der Erweiterung um die so genannten ETIM Modeling Classes (MC) beschlossen. ETIM gilt als neutraler Standard zum elektronischen Austausch von Produktdaten und stellt Daten herstellerunabhängig, medienneutral sowie in mehreren Sprachen gleichwertig dar.

In einem ersten Schritt werden bereits verfügbare Modeling Classes als MC Template basierend auf der CADENAS Technologie umgesetzt. In einem zweiten Schritt werden noch fehlende MCs gemeinsam identifiziert, erarbeitet und deren MC Templates erweitert.

Vorteile für Architekten & Planer: Neue BIM Bibliothek mit kostenlosen 3D BIM CAD Modellen für Planungen

In ihrem Kooperationsvertrag haben CADENAS und ETIM Deutschland zudem festgelegt, eine umfangreiche, herstellerneutrale BIM Bibliothek auf Basis des ETIM Standards als PARTcommunity Downloadportal sowie auf der ETIM Deutschland Webseite zu veröffentlichen. Voraussichtlich ab März 2021 erhalten Architekten und Fachplaner damit kostenlosen Zugriff auf herstellerneutrale 3D BIM CAD Modelle in allen gängigen BIM Formaten für ihre BIM Projekte.

Der Fokus wird dabei auf dem Bereich Elektrotechnik und Elektronik sowie den dafür relevanten ETIM Modeling Classes liegen.

Vorteile für Komponentenhersteller: ETIM klassifizierte Produkte einfach um BIM Informationen anreichern

Die enge Kooperation von CADENAS und ETIM Deutschland ermöglicht es Komponentenherstellern, ihre Produkte, die bereits nach ETIM klassifiziert wurden, einfach und schnell um BIM Planungsdaten zu erweitern. Mehr erfahren Sie?hier?in der CADENAS News.

Des Weiteren können Komponentenhersteller ihre ETIM MCs dank der CADENAS Technologie mit minimalem Aufwand individualisieren. Dazu sind die ETIM klassifizierten Produkte beispielsweise um mehrere geometrische Detaillierungsgrade (Level of Geometry, kurz: LOG), weitere Standards beziehungsweise Anschluss- und Nachhaltigkeitsinformationen erweiterbar. Weitere Informationen finden Sie?hier.

?Die Vorteile und Einzelheiten der neuen Kooperation werden wir gemeinsam mit CADENAS auf der ETIM Deutschland Mitgliederversammlung näher vorstellen, die am 25.11.2020 online stattfindet. Dabei ist es uns wichtig, dass sowohl die ETIM Mitglieder als auch Hersteller, die nicht offiziell bei ETIM Deutschland vertreten sind, von der Kooperation mit CADENAS und dem frei zugänglichen Standard profitieren?, betont Thorsten Ludewig, Vorstand des ETIM Deutschland e.V.

?ETIM Deutschland und CADENAS leisten damit gemeinsam einen wichtigen Beitrag, um die praktische Anwendung der Building Information Modeling (BIM) Planungsmethode für neue Bauvorhaben in Deutschland und in anderen Ländern zu unterstützen?, so Markus Poppinghuys, CADENAS Experte für 3D BIM Kataloge und ETIM sowie Niederlassungsleiter Essen der CADENAS Solutions GmbH.

Weitere Informationen unter:?www.etim.de