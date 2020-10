Neue Kooperation schafft Anknüpfungspunkte für Endkunden und Produktwelt von Stadtwerken und Energieversorgern

Fichtner und eueco schaffen mit Kombipaket für Energieversorger eine optimale Durchgängigkeit digitaler Angebote und ermöglichen Endkunden die direkte Bürgerbeteiligung an der Energiewende.

Fichtner IT Consulting und eueco kooperieren bei Energie-Dienstleistungen??- die Unternehmen ergänzen sich ideal in ihrer Ausrichtung auf die digitalen Produkte von Stadtwerken und EVU. ?Wir verstehen die aktuellen Herausforderungen und den Bedarf von EVU im Hinblick auf den Ausbau ihrer Kundenbeziehungen? sagt Josef Baur, Geschäftsführer der eueco. Beide Unternehmen bieten bereits heute etablierte Endkundenprodukte für Versorgungsunternehmen; im Verbund können sie die Erweiterungen von Produktangeboten zielgerichtet unterstützen.

Mehr Anknüpfungspunkte zum Bürger

Die Herausforderung von heute besteht in der Bereitstellung einer digitalen Produktwelt. Um diese Umgebung für Kunden attraktiv zu machen, ist eine kontinuierliche Erweiterung der bestehenden Angebote nötig. Zudem kommen aus dem Kreis der Anwender frische Impulse. ?Wir unterstützen daher modulare Angebote an Versorgungskunden via Webportal und App ? das geht bis zu digitaler Bürgerbeteiligung?, ergänzt Johan Zevenhuizen, Direktor Business Development Digital Services bei Fichtner. So kann ein umfassendes Portfolio wachsen, neue Produkte müssen daher nicht mühevoll aufgebaut werden. Vielmehr ermöglicht das Konzept die problemlose Erweiterung bestehender Lösungen.

Ein Stadtwerk verfügt im Schnitt über 80% der direkten Kundenzugänge in seinem lokalen Einzugsgebiet. Diese Ausgangslage kann genutzt werden, um über die klassischen Energieangebote hinaus weitere Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Ein regionales Angebotsportfolio verbessert die Customer Journey, z. B. durch das Thema Bürgerbeteiligungen. Gerade das ?Mitmachen bei der Energiewende? kommt bei Bürgern außerordentlich gut an und ist im Rahmen des Digitalangebots bereits Standard.

Modulares Plattformangebot für Stadtwerke und EVU

Mit eueco wird das digitale Kundenangebot gezielt um das Thema Bürgerbeteiligung erweitert. Das heißt: Mehr Touchpoints zum Endkunden durch direkten Einbezug in Projekte der Energiewende. So können Produkte plattformbasiert und per App nicht nur nutzbar, sondern erlebbar gemacht werden. Für EVU entsteht eine breite Palette für gewinnbringende Endkundenbeziehungen, z. B. in der Kombination von Stromtarifen mit einem Beteiligungsmodell. Die Kundenbeziehung, -bindung und -förderung kann so optimal gelebt werden.

eueco ist Experte für Bürgerbeteiligungen und marktführender Enabler für digitale Beteiligungsprozesse von Stadtwerken, Energieversorgungsunternehmen, Projektentwicklern und Genossenschaften. Über 350 Bürgerbeteiligungen hat das Unternehmen in den unterschiedlichsten Ausprägungen unterstützt. Die Standardisierung von Kunden-, Mitarbeiter- und Bürgerbeteiligungsprozessen wird von eueco im White-Label als Software as a Service oder Business Process Outsourcing angeboten. Öffentlichkeitsbeteiligungen können von EVU so zu geringstem Aufwand und Kosten in Eigenhand etabliert werden. Stadtwerke und EVU profitieren dabei von besonderem Know-how in und aus der Praxis sowie flexibler plattformbegleitender Vermarktungsmöglichkeiten.

Die Fichtner IT Consulting GmbH (kurz: FIT) wurde 1992 in Stuttgart gegründet und ist ein Tochterunternehmen und das IT-Kompetenzzentrum der weltweit agierenden Fichtner-Gruppe. Mit über 100 Mitarbeitern sind wir am Hauptsitz Stuttgart und weiteren Niederlassungen (Berlin, Dinslaken, Dresden, Mannheim) vertreten. Der Schwerpunkt unserer Leistungen liegt im Bereich der IT-Beratung und IT-Entwicklung: Realisierung von intelligenten Strategien und wirtschaftliche Lösungen für Energie, Wasser, Infrastruktur, Verkehr, öffentliche Verwaltung und Produktion. Unsere Branchenkenntnis und das Prozess-Know-how verbinden wir mit aktuellster Technologiekompetenz und liefern so innovative und wirtschaftliche Lösungen für Ihren Erfolg. Wir sind Ihr kompetenter Partner für Digitalisierungsprojekte und begleiten Sie mit Erfahrung und Augenmaß bei der Ausrichtung der IT-Strategie und der Implementierung maßgeschneiderter, innovativer Anwendungen.