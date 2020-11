Neue Kooperation zwischen Axiomtek und Basler

Axiomtek?gibt die Zusammenarbeit mit Basler bekannt, dem führenden Hersteller hochwertiger Bildverarbeitungskomponenten. Durch die Kooperation sollen in Zukunft integrierte All-in-One?Machine-Vision?Lösungen für Fabrik- und Maschinenautomatisierung bereitgestellt werden.?Die?Zusammenarbeit?bietet Herstellern und Systemintegratoren eine schnellere Entwicklung eigener Qualitätsprüfanwendungen. Fertigungsprozesse werden somit effizienter und wettbewerbsfähiger gestaltet.??

Machine-Vision Lösungen: Qualität und Erfahrung vereint

Mit langjähriger Erfahrung im Bereich Kameradesign und Kameraproduktion entwickelt Basler Bildverarbeitungskomponenten für Computer Vision Anwendungen. Basler bietet eine große Auswahl an Industrie- und Netzwerkkameras für die Bereiche Fabrikautomation, Medizin und Life Sciences, Transport, Logistik, Einzelhandel und Robotik. Die Integration der KI-fähigen Vision-Computing-Systeme von?Axiomtek?mit Baslers Industriekameras bietet ein hohes Maß an Flexibilität, Anpassbarkeit und Zeiteffizienz, um Anwendern auf allen Ebenen gerecht zu werden. Die Perfekt Kombination für Ihre Machine-Vision Lösungen!

MVS900-511

Durch die Integration unseres MVS900-511-FL in Baslers Industriekameras können Hersteller Fertigungsqualität und Erträge verbessern, indem sie sicherstellen, dass alle Komponenten, Unterbaugruppen und Produkte Inspektionsverfahren unterzogen werden. Der MVS900-511-FL verfügt über skalierbare Verarbeitungsleistungen mit einer Auswahl an Intel? Core? Prozessoren der 7. und 6. Generation mit LGA1151-Sockel oder Celeron?-Prozessoren (bis zu 65 W) mit Intel? H110-Chipsatz. Dieses hochleistungsfähige Bildverarbeitungssystem kann unter sequentieller Steuerung arbeiten und mit vier Kameras synchronisiert werden. Der MVS900-511-FL ermöglicht die einfache Integration einer beliebigen Lichtquelle. Seine integrierte Beleuchtungssteuerung verfügt sowohl über den Strobe- als auch den Trigger-Modus,?die verschiedene Arten?von LEDs unterstützen und die Gesamtkosten der Systemintegration senken können. Diese fortschrittlichen Funktionen ermöglichen es Herstellern und Systemintegratoren, Bildverarbeitungsanwendungen schneller und einfacher zu konfigurieren und zu implementieren.?

Über Axiomtek

Axiomtek?bietet umfassende Bildverarbeitungssysteme,?Framegrabber-Karten und Industriekameras, um den Einsatz von Bildverarbeitungsanwendungen zu vereinfachen und zu rationalisieren.?Für Produktinformationen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam unter?verkauf@axiomtek.de.

Über Basler

Basler ist ein international führender Hersteller von Bildverarbeitungskomponenten für Computer Vision Anwendungen wie Kameras, Objektive,?Framegrabber, Software sowie Embedded Vision Lösungen, kundenspezifische Produkte und Beratungsdienstleistungen. Die Produkte werden in einer Vielzahl von Computer Vision-Märkten eingesetzt, darunter Fabrikautomation, Medizin, Verkehr, Logistik, Einzelhandel und Robotik. Die 1988 gegründete Basler Gruppe beschäftigt rund 800 Mitarbeiter am Hauptsitz in Ahrensburg und an weiteren Standorten in Europa, Asien und Nordamerika. Weitere Informationen finden Sie unter?https://www.baslerweb.com/en/.?

Details MVS900-511-FL:

4x IEEE802.3at?GbE?LAN-Ports (PoE)?

Leistungsaufnahme: 24 VDC (uMin=19V/uMax=30V)?

-10?C bis +60?C Betriebstemperaturbereich?

2x austauschbare 2,5-Zoll-Festplatten?

Unterstützt TPM 2.0-Funktion??

Kompatibel mit BASLER Vision-Kameras

AXIOMTEK ist seit 1990 einer der führenden globalen Entwickler und Hersteller von Embedded Systemen und Industrie-PCs.

Mit mehr als 20 Niederlassungen in 7 Ländern und über 760 Mitarbeitern weltweit kreiert unser Team innovative und maßgeschneiderte IoT- und M2M-Komplettlösungen.

Wir konstruieren, fertigen und liefern für unsere Kunden langzeitverfügbare Produkte mit höchstem Qualitätsanspruch, die in zahlreichen Märkten wie beispielsweise in der industriellen Automatisierungstechnik, der Gaming-, Transportation- oder Lebensmittelindustrie ihren Einsatz finden.

Unser Produktportfolio umfasst Embedded Boards, System-on-Moduls, Single-Board-Computer, Industrie-PCs, Embedded Systeme, Network Appliance, Touch-Panel-Computer, Medical PCs, Industrial Ethernet und Digital Signage.

Jedes unserer Produkte durchläuft nach der Assemblierung einem aufwendigen Qualitätscheck (Sicht/Mechanik) und einem mehrstündigen Belastungstest.

Zusammen mit den besten Partnern wie Intel? und Microsoft? an unserer Seite garantieren wir Ihnen modernste Technology unserer Innovationen.

Ein persönlicher deutscher Kunden-Support begleitet Sie in jeder Projektphase ? kompetent und flexibel von der Entwicklung über die Fertigung bis hin zum After-Sales-Service.