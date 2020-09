Neue Leser für die Zutrittskontrolle überzeugen durch Funktion und Design

ADR Indoor und ADR OutdoorDie neuen primion Leser der ADR-Serie (Advanced Data Reader) für die Zutrittskontrolle überzeugen durch ansprechendes Design und hohen Benutzerkomfort. Das moderne Design ist angelehnt an die ADT Zeiterfassungsterminals. Die ADR Zutrittskontrollleser und die ADT Zeiterfassungsterminals sind somit perfekt aufeinander abgestimmt und machen in jedem Eingangsbereich eine gute Figur.

Der ADR Indoor ist für den Innenbereich konzipiert und verfügt wahlweise über eine kapazitive Tastatur mit 12 Tasten. Diese Tastatur ist auch beim ADR Outdoor wählbar, der sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich eingesetzt werden kann. Da die Tastaturoberfläche keinen Abnutzungserscheinungen unterworfen ist, punkten die ADR Leser mit einem sehr niedrigen Service-Aufkommen. In der Anwendung sind sie flexibel, intuitiv und leicht zu installieren.

In Verbindung mit einer intelligenten Steuereinheit kann für den ADR Indoor und Outdoor optional die pKT-Masterfunktion genutzt werden. Diese Funktion ermöglicht dem Zutrittskontrollleser, individuelle Offline-Zutrittsrechte von dem Identmedium (Ausweiskarte, Schlüsselanhänger, etc.) zu lesen bzw. auf den Ausweis zu schreiben. Die Verwaltung der Zutrittsrechte erfolgt über das Host-System.

Eigenschaften

❱ Modernes Design, passend zur ADT Serie

❱ Flexible, einfache Anwendung

❱ Einfache Installationstechnik

❱ Niedriges Service-Aufkommen

pKT-Master-Funktion

❱ Lesen und Schreiben von Offline-Zutrittsrechten

❱ Verwaltung der Zutrittsrechte am Host-System

❱ Verwendung des RFID-Identmediums zum Speichern der Zutrittsberechtigungen

❱ Reaktionszeit ca. 1 Sek.

❱ Sonderberechtigte Ausweiskarten möglich (z.B. Feuerwehr)

prime Multiprox Resistant

Die Reihe der berührungslosen Zutrittskontrollleser Multiprox von primion werden hohen Sicherheitsanforderungen und gleichzeitig hohem Benutzerkomfort gerecht.

primion hat jetzt die Multiprox-Reihe um ein weiteres Produkt ergänzt: der prime Multiprox Resistant Tastaturleser überzeugt mit einem noch robusteren und stabileren Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff.

Er bietet durch eine vergossene und zusätzlich oberflächenlackierte Elektronik eine sichere Möglichkeit, für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich. So hält er direkter Sonneneinstrahlung und somit hohen Temperaturen bis zu 55 ?C stand. Zudem ist er wasserdicht bei Starkregen und funktioniert uneingeschränkt auch bei Schnee und Eis bei bis zu -25 ?C.

Optisch fügt sich der Leser durch die sachliche und schlichte Gestaltung harmonisch in das Gebäudeumfeld ein. Die einfache Bedienung des Tastaturlesers bietet dank modernster RFID-Technik höchsten Bedienkomfort. Die berührungslose Ausweiskarte oder der Schlüsselanhänger aktiviert den Leser in einer Reichweite von ca. 5 cm.

In Verbindung mit einer intelligenten Steuereinheit und einer Software kann der prime Multiprox Resistant-Leser auch als Master-Leser für das primion pKT-System eingesetzt werden, womit er seine Multifunktionalität noch unterstreicht.

Die pKT-Master-Funktion ermöglicht dem Leser, individuelle Offline-Zutrittsrechte von der Karte zu lesen und gleichzeitig neue Informationen auf die Karte zu schreiben (z. B. geänderte Zutrittsrechte). Dabei wird durch eine RS485 AES-Verschlüsselung zwischen Leser und Steuereinheit eine hohe Datensicherheit garantiert.

Eigenschaften

❱ Unterschiedliche Kartentechnologien

❱ Modernes, unauffälliges Design

❱ Im Innen- und ungeschützten Außenbereich einsetzbar

❱ 2 LEDs, auch zur Anzeige der pKT-Master-Funktionalität

❱ Einfach zu installieren

❱ Hoher Grad an Sicherheit

❱ Flexible Anwendung

❱ Einfache Handhabung

pKT-Master-Funktion

❱ Lesen und Schreiben von Offline-Zutrittsrechten

❱ Verwaltung der Zutrittsrechte am Host-System

❱ Verwendung des RFID-Identmediums zum Speichern der Zutrittsberechtigungen

❱ Reaktionszeit ca. 1 Sek.

❱ Sonderberechtigte Ausweiskarten möglich (z. B. Feuerwehr)

❱ Der Leser kann an den Steuereinheiten IDT 32 und IDT 2x betrieben werden

❱ Hohe Datensicherheit durch RS485 AES-Verschlüsselung zwischen Leser und Controller

prime Multiprox USB Tischleser

Dies ist ein weiterer neuer Leser der Multiprox-Reihe und eignet sich hervorragend für die Erfassung der Daten von Ausweiskarten oder Schlüsselanhängern, die als Transponder genutzt werden.

Der mit RFID-Technik ausgestattete prime Multiprox USB Tischleser wurde für den Einsatz in zentralen Sicherheitsbüros ? oder an vergleichbaren Orten ? als Tischstation entwickelt. Der Leser wird per USB direkt an den PC bzw. das Notebook angeschlossen.

In kürzester Zeit können mit dem Erfassungsleser von primion schnell und einfach die Daten zahlreicher Ausweise erfasst werden!

Eigenschaften

❱ USB-Anschluss

❱ kompakte Bauweise

❱ verschiedene Kartentechnologien verfügbar

❱ für Zutrittskontrolle und Zeiterfassung geeignet

❱ flexible Anwendung

❱ hoher Grad an Sicherheit