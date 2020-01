Neue lokale Software für CLIQ®-Schließanlagen

Für seine bewährten, weltweit eingesetzten CLIQ®-Schließanlagen der Marke IKON bringt die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH jetzt eine neue Verwaltungssoftware auf den Markt. Mit dem lokal installierten CLIQ®-Local-Manager lassen sich Zutrittsberechtigungen komfortabel und zuverlässig organisieren.

Um die Verwaltung seiner mechatronischen und elektronischen CLIQ®-Schließlösungen noch unkomplizierter zu gestalten, ersetzt ASSA ABLOY die bisherige Software CLIQ®-Manager durch eine vollständig neue Version ? den CLIQ®-Local-Manager. Das anwenderfreundliche Programm wird lokal am PC installiert und ist daher optimal für kleinere und mittlere Unternehmen mit nur einem festen Standort. Über die intuitiv zu bedienende Software lassen sich Zutrittsberechtigungen und Zeitpläne für Schlüssel, Türen und Nutzer einfach und zuverlässig steuern. An einem lokalen Desktop-Programmiergerät werden die Berechtigungen sofort oder zeitverzögert auf die CLIQ®-Schlüssel übertragen. Ereignisprotokolle zeigen die Vorgänge im Schließsystem übersichtlich auf. Die flache Menüstruktur unterstützt die intuitive Nutzung und Navigation. Eine neue Suchfunktion liefert bei der Datensuche schnelle Ergebnisse für Personen, Schlüssel und Zylinder.

Verbesserte Sicherheit

Aufgrund der zukunftsorientierten Konfiguration bietet das System noch besseren Schutz vor unbefugten Zugriffen. Die Zwei-Faktoren-Authentifizierung mit Hilfe eines Programmierschlüssels und eines personalisierbaren PIN-Codes unterstützt die Sicherheit bei der Systemanmeldung und Nutzung der Software zusätzlich. Der CLIQ®-Local-Manager ist in seiner Anwendung DSGVO-konform konzipiert, um den größtmöglichen Schutz personenbezogener Daten zu gewährleisten.

Die neue Software ist für alle CLIQ®-Systeme, also eCLIQ, VERSO®CLIQ und +CLIQ, einsetzbar und kann auch für mehrere CLIQ®-Schließanlagen genutzt werden. Sie lässt sich unkompliziert in gängige Computersysteme integrieren. Für einen individuell passenden Software-Support können Kunden bei ihrem CLIQ®-Fachhandelspartner abgestufte Servicelevel buchen.

Parallel zur neuen Verwaltungssoftware bietet ASSA ABLOY weiterhin die bekannte internetbasierte CLIQ®-Web-Manager-Software an. Sie ermöglicht den Zugriff auf die Schließanlagenverwaltung per Internet, also auch von unterwegs. Der CLIQ®-Web-Manager ist daher ideal zur Verwaltung sehr großer Schließanlagen und Anlagen, die auf mehrere Standorte verteilt sind.

Die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH ist weltweit der kompetente Partner für mechanische und elektromechanische Sicherheitslösungen für Schutz, Sicherheit und Komfort im Gebäude. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt unter den traditionsreichen Marken IKON, effeff, KESO, ASSA und Yale qualitativ hochwertige Produkte und vielseitige Systeme für den privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich.

ASSA ABLOY ist der weltweit führende Hersteller und Lieferant von Schließlösungen und Sicherheitssystemen, die den hohen Ansprüchen der Kunden an Sicherheit, Schutz und Benutzerfreundlichkeit gerecht werden. Mit 48.500 Mitarbeitern erwirtschaftet die Gruppe einen Jahresumsatz von 8,2 Milliarden Euro.

