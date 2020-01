?Neue? Möglichkeiten der Netzberechnung und -analyse von Mittel- und Niederspannungsnetzen in Zeiten der Digitalisierung

Am 26. März 2020 findet in Kassel der Workshop ?Neue? Möglichkeiten der Netzberechnung und -analyse von Mittel- und Niederspannungsnetzen in Zeiten der Digitalisierung statt.

Nieder- und Mittelspannungsnetze gewinnen, insbesondere zum Erreichen der Klimaziele, zunehmend an Bedeutung. Weiterhin ergeben sich im Rahmen der Digitalisierung neue Möglichkeiten, die Flut der zusätzlich verfügbaren Daten strukturiert und mit überschaubarem Aufwand zu verarbeiten. So lassen sich automatisiert jederzeit Szenarien wie beispielsweise ?Wie wirken sich eine erhöhte dezentrale Erzeugung oder die E-Mobility auf unsere elektrischen Netze aus?? maßnahmenscharf berechnen. Die hierzu notwendigen Langzeit-analysen lassen sich automatisiert mit den Analysen zur elektrischen Leistungsfähigkeit der Netze kombinieren, um so optimierte, tragfähige und robuste Lösungen für die Nieder- und Mittelspannungsnetze zu entwickeln.

Im Workshop sollen die vielfältigen Möglichkeiten, die sich aus der Verbindung einer automatisierten Netzbewertung mit einer Langzeitperspektive ergeben, aufgezeigt werden. Ein weiterer Aspekt besteht in der Darlegung des Nutzens rechenfähiger Netzmodelle für den Betrieb und für weitere Anforderungen.

Fraunhofer IEE und entellgenio verfügen über umfangreiche Erfahrungen in der Netzbewertung, Netzanalyse und strategischer Netzentwicklungen gepaart mit entsprechenden Werkzeugen. Es werden vielfältige Möglichkeiten zur automatisierten Netzanalyse wie auch zum Netzausbau vermittelt. Der Workshop richtet sich an Geschäftsführer von Netzbetreibern, technische Betriebsleiter, Netzplaner und Asset-Manager.

Die Anmeldung kann spätestens bis zum 13. März 2020 über die E-Mailadresse: OptimierteNE@entellgenio.com erfolgen.

Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail über: info@entellgenio.com

Über entellgenio

entellgenio ist ein unabhängiges Beratungshaus mit Sitz in München. In unserer Tätigkeit konzentrieren wir uns auf kapitalintensive Infrastrukturunternehmen, wie z.B. Energieversorgungsunternehmen.

Mit Hilfe unserer bekannten Werkzeuge helfen wir innovativen Infrastrukturunternehmen bei komplexen, dynamischen Problemen intelligente, nachhaltige und fundierte Entscheidungen für die jeweilige Infrastruktur zu treffen. In der deutschsprachigen sowie europäischen Versorgungsindustrie gehören wir beim Thema Entscheidungsunterstützung und der Entwicklung und Optimierung von Investitions- und Instandhaltungsstrategien zu den Marktführern. entellgenio wird seit 2009 zu den wichtigsten Beratungsunternehmen für die Energiebranche gezählt. Erfahren Sie mehr über die Produkte und Dienstleistungen von entellgenio unter www.entellgenio.com