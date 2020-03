Neue OSPREY Display Serie bei BRESSNER erhältlich

Die BRESSNER Technology GmbH, einer der führenden Systemintegratoren und Value-Added Distributor für industrielle IT-Lösungen gibt heute die Zusammenarbeit mit dem Display-Hersteller Chipsee Co. Limited bekannt. Im Rahmen dieser Kooperation nimmt BRESSNER die OSPREY Display Serie in sein Produktportfolio auf und erweitert somit die technische Expertise für industrielle Monitore.

Kunden in der EMEA Region profitieren von der Kollaboration durch verkürzte Lieferzeiten, Pre- und Post Sales Dienstleistungen sowie lokalem technischen Support. BRESSNER Technology wird somit zu einer der zentralen europäischen Anlaufstellen für das gesamte Chipsee Produktportfolio.

15″ bis 27″ Industrie Monitore mit gehärtetem Displayglas

Die OSPREY Display Serie besteht aus einer Reihe von industrie-zertifizierten Touch-Displays mit Bildschirmdiagonalen von 15 bis maximal 27 Zoll. Alle Modelle bieten 10-Punkt kapazitiven PCAP Multi-Touch auf einem 3mm dicken, gehärteten Displayglas mit schwarzem Silk-Screen. Dabei sind Auflösungen bis 1920×1080 Pixel möglich sowie ein hoher Betrachtungswinkel (bis 178°) in der Vertikale und Horizontale. Alle OSPREY Geräte sind außerdem mit VGA, DVI und HDMI Videoanschlüssen ausgestattet. Zusätzlich ist die Bildschirmfront vor Tropfwasser und Dampf geschützt.

Die Produktserie eignet sich daher für Applikations-Visualisierung am POS und Einzelhandel, in der industriellen Automation und Maschinensteuerung sowie für eine Verwendung als Multimedia-Display oder Bestell-Terminal.

Als Systemhaus und Value-Added-Distributor für industrielle Hardwarelösungen, Komponenten, Zubehör und Built-to-Order Lösungen bietet BRESSNER ein umfangreiches Portfolio für unterschiedlichste Einsatzgebiete im industriellen Umfeld. Maßgeschneiderte Lösungen für Maschinenautomation, Logistik & Transport und Produktion gehören ebenso zum Leistungsspektrum des Unternehmens wie ein umfassender Service rund um Themen wie KI-Applikationen, Machine/Deep Learning, Netzwerke, Intelligent Retail, Kommunikation sowie Sicherheit.

Die Kernkompetenzen des erfolgreichen Systemintegrators bilden die Produktbereiche “Industrial und Embedded Computing”, “Rugged Tablets und Handhelds”, “Panel PC- und Display Solutions”, “Industrial Flash Storage”, “High Performance Computing”, “Connectivity und IoT Solutions”, “Medical Solutions” sowie “Telecom und Skype for Business Solutions”. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Deutschland. Die Muttergesellschaft One Stop Systems ist in den USA ansässig.