Neue Partnerschaft im Bereich PLM&geometrischeÄhnlichkeitssuche

Die Kombination aus einer leistungsstarken geometrischen Ähnlichkeitssuche und einem ganzheitlichen PLM-System hält für Unternehmen des produzierenden Gewerbes besonderen Mehrwert bereit. So werden die Vorteile eines prozessorientierten Datenmanagements auf der PLM-Seite durch die Stärken einer innovativen Geometrie-Suche ergänzt. Vermeidung von Dubletten, Mehrfachentwicklungen und Doppelarbeit sowie die Steigerung der Teilewiederverwendung sind die Folge. Die so entstehende Gesamtlösung steigert die Effizienz in der Produktentwicklung und reduziert so nachhaltig die Kosten.

Da wundert es wenig, dass Anbieter von Product Lifecycle Management-Systemen und Spezialisten für die 3D-Ähnlichkeitssuche in gemeinsamen Kundenprojekten des Öfteren begegnen. In den vergangenen Monaten war dies auch bei der SIMUFORM? Search Solutions GmbH und der keytech Software GmbH häufiger der Fall, was die beiden Unternehmen dazu veranlasst hat, eine Technologie-Partnerschaft zu schließen.

?Wir haben nun in einigen gemeinsamen Kundenprojekten Integrationen unserer Systeme realisiert und unseren Kunden so ermöglicht, die Stärken von SIMILIA und keytech PLM optimal zu nutzen.?, so Dr. Reiner Heimsoth, Geschäftsführer der keytech Software GmbH. Die Partnerschaft verfolge nun das Ziel, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen zu intensivieren, und Möglichkeiten auszuloten, den gemeinsamen Kunden zusammen einen noch größeren Mehrwert zu bieten.

?keytech PLM und SIMILIA ergänzen sich hervorragend, was bei gemeinsamen Kunden enorme Optimierungspotenziale hebt und zu einem effektiven und effizienten Teilemanagement führt.? ergänzt Dr. Christian Klimmek, Geschäftsführer der SIMUFORM? Search Solutions GmbH.

Mit der neuen Partnerschaft tragen die beiden Lösungsanbieter dem Erfolg aus bisherigen Projekten Rechnung und sorgen so dafür, dass gemeinsame Kunden auch zukünftig von den Synergien zwischen SIMILIA und keytech PLM profitieren können.

Über SIMUFORM?

SIMUFORM? Search Solutions GmbH aus Dortmund ist ein führender Softwarehersteller von Suchmaschinen mit integrierter Geschäftslogik. Mit der Software SIMILIA bietet das Unternehmen ein leistungsstarkes Produkt für die 3D-Geometrie- und Volltext-Suche mit effizienter Visualisierung und Prozessautomatisierung. SIMILIA beschleunigt Geschäftsprozesse von Unternehmen in der diskreten Fertigung wirksam und nachhaltig. Es verschafft Mehrwerte aus Daten. SIMILIA ist ein POWER-ADDITIV für Geschäftsprozesse.

?

Die 1993 gegründete keytech Software GmbH gehört heute zu den führenden Anbietern von Product Lifecycle Management-Systemen.

Der Schlüssel für eine erfolgreiche Einführung einer Product Lifecycle Management Technologie ist die Art und Weise der Implementierung, die Erfahrung des Partners und eine marktbewährte Software.

Wir agieren international mit Kunden überall in der Welt und blicken auf nun mehr 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Implementierung von Product Data Management und Product Lifecycle Management Systemen zurück. Wir verstehen uns darauf, Engineering und Geschäftsprozesse zu verbinden und haben bis heute mehr als 800 erfolgreiche Implementierungen bei unseren Kunden durchgeführt.

Unser Motto: “Think Big, Start Small”

Modularität und Skalierbarkeit unseres Produktes, gepaart mit der ausgewiesenen Expertise des keytech Teams, sorgen dafür, dass der Kunde bei der Umsetzung des Product Lifecycle Management Gedankens immer den richtigen Schritt zur richtigen Zeit durchführt. Wir pflegen eine langfristige und intensive Kooperation mit unseren Kunden und unterstützen sie dabei, das System in alle Geschäftsbereiche hinein zu entwickeln. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.keytech.de