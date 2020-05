Neue Partnerschaft mit Rhenus schließt den Kreis der Dokumentenlogistik

br />



Strategische Kooperation zweier Marktführer für das Dokumenten- und Informationsmanagement

Gegenseitige Unterstützung ermöglicht Kunden eine ideale Abwicklung ihres Dokumentenkreislaufs

Rhenus Office Systems als Experte für Dokumente in Papierform, EASY SOFTWARE verwaltet Digitales

Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft vereinbarten EASY SOFTWARE und Rhenus Office Systems, das jeweilige Partnerunternehmen mit den eigenen Kernkompetenzen zu unterstützen.

Durch diese Zusammenarbeit erhalten Kunden beider Unternehmen die optimale Rundumlösung für ihr Dokumentenmanagement ? sowohl in digitaler als auch in Papierform. Mit dem ganzheitlichen und DSGVO- konformen Ansatz des ?Document Lifecycles? werden Planungs- und Entscheidungsprozesse auf Seiten der Kunden vereinfacht. Die Kompetenz und langjährige Erfahrung beider Partner bieten Kunden High-Level- Lösungen, die perfekt aufeinander abgestimmt sind und einen schnellen Return on Investment (ROI) ermöglichen.

Die Zielgruppen und Kundenkreise bilden eine große gemeinsame Schnittmenge, aus der bereits in der Vergangenheit erfolgreich gemeinsame Kundenprojekte resultierten.

Rhenus Office Systems ist Teil der Rhenus Gruppe, einem Familienunternehmen mit EUR 5,5 Mrd. Jahresumsatz und 33.000 Beschäftigten. Rhenus Office Systems steht für innovative Dokumenten- und Informationslogistik und ist für über 15.000 Auftraggeber im In- und Ausland tätig. Mit Kernkompetenzen im Scannen, Archivieren, Vernichten und Verwalten von Dokumenten in Papierform ergänzt Rhenus Office Systems ideal das digitale Angebot von EASY.

Ansprechpartner bei EASY für die Kommunikation mit der Rhenus Office Systems GmbH ist Dirk Hupperich, Tel. 0208-45016211, Mail: dirk.hupperich@easy.de.

Die EASY SOFTWARE AG mit Sitz in Mülheim an der Ruhr entwickelt seit 1990 für Kunden intuitiv bedienbare, maßgeschneiderte Softwareprodukte zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Diese lassen sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren und automatisieren, mobilisieren sowie optimieren Arbeitsabläufe weltweit. EASY stellt diese Lösungen On-Premises, in der Cloud und mobil zur Verfügung.

Mit über 13.600 branchenübergreifenden Installationen ist die EASY SOFTWARE AG eines der marktführenden Unternehmen für Softwareprodukte und Softwarelösungen in Deutschland. Das Unternehmen ist in 60 Ländern aktiv und beschäftigt aktuell mehr als 393 Mitarbeiter. Die EASY SOFTWARE verfügt dabei über ein Netzwerk von rund 100 Partnern. Ihre internationalen Tochterunternehmen befinden sich in Europa, Asien und den USA.

Mit der Akquisition der Apinauten GmbH aus Leipzig, die die Multiexperience Plattform ApiOmat anbietet, hat die EASY SOFTWARE AG Ende 2018 einen bedeutenden Technologiezukauf getätigt. Dieser bietet Zugang zu neuen Kundensegmenten im attraktiven und stark wachsenden Cloud-Geschäft.

Im Geschäftsjahr 2019 erzielte die EASY SOFTWARE Gruppe Umsatzerlöse von EUR 50,6 Mio.

Weitere Informationen finden Sie unter www.easy-software.com.