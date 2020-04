Neue Partnerschaft mit WOWING: eTermin weitet Verfügbarkeit für Kunden aus und schafft dadurch attraktiven Zusatznutzen

Seit Jahren bietet eTermin den unterschiedlichsten Branchen, wie z.B. Beratern, Kosmetikstudios, Werkstätten, oder Ärzten, die Möglichkeit mit ihren Kunden einfach und unkompliziert mittels Online-Buchung Termine zu vereinbaren. Mit zahlreichen Partnerschaften konnte das Angebot für eTermin Kunden in den letzten Jahren massiv ausgebaut werden, und ab sofort gibt es das nächste attraktive Zusatzangebot: eine Kooperation mit der Plattform WOWING.

Mit WOWING schafft eTermin für seine Kunden einen Zusatznutzen in Form von Videobotschaften, welche individuell und persönlich auf den Endkunden zugeschnitten werden können. Das Prinzip ist anhand eines Beispiels einfach erklärt: Ein Kunde bucht bei einem Dienstleister einen Beratungstermin über die eTermin Online Buchungsseite. Automatisiert wird, nach erfolgreicher Buchung, eine Terminbestätigung und vor dem Termin auch eine Terminerinnerung versendet. Damit bereits vor dem Termin eine Beziehung zum Kunden aufgebaut wird, können ab sofort Videobotschaften gesendet werden. Beispielsweise kann der Berater ein personalisiertes, direkt an den Kunden gerichtetes Video mit Vorabinfos zum Termin drehen. Eine persönliche Ansprache schafft Vertrauen und Details zum Termin verhelfen dem Neukunden zu mehr Informationen.

Die Videobotschaften runden das bestehende Angebot von eTermin perfekt ab, denn bereits jetzt profitieren eTermin User, neben der Online Terminvereinbarung, von einem effizienten Kundenmanagement und zielgruppenspezifischen Marketing. Dank des integrierten Marketingtools können zielgruppenrelevante Werbemaßnahmen, automatisch generierte E-Mail Kampagnen sowie Kundensegmentierungen zeitsparend durchgeführt werden. Um den Prozess der Neukundenanlage zu erleichtern erfolgt dies bereits automatisch während des Buchungsprozesses, weiters können Kunden nach ihrem Status und anhand ihrer gebuchten Leistungen geclustert werden. eTermin trägt damit maßgeblich zu einer Reduktion des Verwaltungsaufwand und einer Erhöhung der Produktivität bei. So können sich Unternehmen wieder vollständig auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Mit der neuen Möglichkeit der Videobotschaften ist ein positiver Eindruck bei den Endkunden weiterhin garantiert. Und das Beste daran: zufriedene Kunden sind bereit ihre Erfahrungen zu teilen und auf Social Media zu sharen.

Eine Schnittstelle zwischen den beiden Plattformen übermittelt die Kundendaten, selbstverständlich agieren beide Unternehmen vollständig DSGVO konform. Die technische Vorgehensweise ist simpel. Nach einer Anmeldung im System wird mittels PC oder Smartphone ein Video aufgenommen. Alle aufgenommenen Nachrichten werden in einem Dashboard gesammelt und sind somit jederzeit abrufbar.

?Mit dem integrierten Marketingtool von eTermin können unsere User ihre Zielgruppe personalisiert ansprechen, Feedback einholen und Kunden individuell segmentieren. Videobotschaften ergänzen unser bestehendes Angebot somit perfekt. Wir freuen uns über die Kooperation mit WOWING und die Möglichkeit unseren Usern ein weiteres Zusatzservice anbieten zu können. Wir sind überzeugt dass dieser Mehrwert bei unseren Kunden auf äußerst positive Resonanz stoßen wird.?, meint Robert Zeh, Geschäftsführer von eTermin zur neuen Partnerschaft.

Michael Pauli, Geschäftsführer von WOWING: ?Wir sind stolz darauf unser Service nun, dank der Kooperation mit eTermin, einer breiteren Zielgruppe anbieten zu können. WOWING revolutioniert das Kundenservice ? und das alles Made in Germany. Mit unserem Videoservice verleihen Unternehmen der Terminbuchung eine exklusive Note. Ziel ist es den Kunden positiv zu überraschen und das gelingt uns.?

Über eTermin

eTermin ist ein smartes Online Terminmanagement Tool für Dienstleister und Unternehmen aller Branchen. Von der effizienten Online-Terminbuchung, zur Kontaktverwaltung bis hin zu zielgruppenbasiertem Marketing ist alles in einem Produkt enthalten, was Sie zur Neukundengewinnung und Bestandskundenpflege benötigen. eTermin digitalisiert die Abläufe rund um Ihre Termine und Kunden, senkt dabei die Gesamtkosten, erhöht die Produktivität und steigert den Umsatz. Mit eTermin können Sie sich wieder voll auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren, und das mit garantiert EU-DSGVO konformer Datensicherheit. Mehr Informationen unter www.etermin.net

Über WOWING

Mit WOWING können Firmen einfach und unkompliziert mittels Videobotschaften mit ihren Kunden in Kontakt treten. Gegründet von Geschäftsführer Michael Pauli hat sich das Unternehmen in den letzten Jahren zum unverzichtbaren Kommunikationstool für Unternehmen entwickelt. Kreative Videobotschaften reichen von Restaurantführungen, individuellen Gutscheinen, Kursinformationen bis hin zu einer simplen Begrüßung ? so geht Kundenbindung mit WOWING. Mehr Informationen unter www.wowing.io

eTermin ist ein smartes Online Terminmanagement Tool für Dienstleister und Unternehmen aller Branchen. Von der effizienten Online-Terminbuchung, zur Kontaktverwaltung bis hin zu zielgruppenbasiertem Marketing ist alles in einem Produkt enthalten, was Sie zur Neukundengewinnung und Bestandskundenpflege benötigen. eTermin digitalisiert die Abläufe rund um Ihre Termine und Kunden, senkt dabei die Gesamtkosten, erhöht die Produktivität und steigert den Umsatz. Mit eTermin können Sie sich wieder voll auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren. Mehr Informationen unter https://www.etermin.net