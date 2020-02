?Neue Partnerschaft: Spryker und epoq freuen sich auf Zusammenarbeit zur Personalisierung der Customer Journey Touchpoints?

Agilität und Geschwindigkeit in Kombination mit Personalisierung an den Customer Journey Touchpoints

Spryker ermöglicht Shopbetreibern im Rahmen von schnell wachsenden, digitalen Geschäftsmodellen, mit Spryker Commerce OS, ihre Kunden über alle aktuellen und zukünftigen Customer Journey Touchpoints zu erreichen. Agilität und Geschwindigkeit sind hier die Stichwörter, um maximale Produktivität und Gestaltungsfreiheit zu erschließen und von nun an auch in personalisierter Form. ?Uns ist es wichtig, Shopbetreibern die neuesten Technologien an die Hand zu geben, damit sie Tag für Tag einzigartige Commerce-Erlebnisse schaffen können. Durch die Technologie-Partnerschaft mit epoq haben wir einen führenden Anbieter für die nahtlose Personalisierung über alle Customer Journey Touchpoints hinweg in unserem Partner-Netzwerk, der wie wir maßgeschneiderte Lösungen anbietet und den digitalen Erfolg bei dynamischen Geschäftsmodellen fördern kann.? so Alexander Graf, CEO & Founder von Spryker. Rose Bikes profitiert bereits als erster Kunde von der Technologie-Partnerschaft zwischen Spryker und epoq durch den Einsatz von Spryker Commerce OS und der epoq Personalization Engine.

Vorteile der epoq Personalization Engine jetzt auch für Spryker-Kunden

?Damit sich die Customer Journey Touchpoints besonders gut auf die persönlichen Vorlieben der Shopkunden anpassen können, müssen diese entlang der Customer Journey durchgehend personalisiert werden. Durch Shopanalysen stellen wir oft das Gegenteil fest, da die Trennung von Informationen und Wissen entlang der Customer Journey erfolgt.? so Thorsten Mühling, CEO & Founder von epoq. Spryker-Kunden profitieren nun von einer Wissensbasis mit intelligenten Algorithmen über alle Customer Journey Touchpoints hinweg, welche die Verfahren der künstlichen Intelligenz nutzen. Vorteile wie geringere Absprungraten und höherer Traffic im Online Shop sowie steigende Warenkorbwerte und weniger Retouren sind einige der Vorteile der epoq Personalization Engine, die Spryker-Kunden nutzen können, um den digitalen Erfolg im E-Commerce zu fördern.

Die epoq internet services GmbH stellt ihren Kunden eine einzigartige Software-Suite zur ganzheitlichen Personalisierung des digitalen Handels zur Verfügung. Mit modular einsetzbaren, maßgeschneiderten, auf künstlicher Intelligenz basierenden Services, schafft epoq einzigartige Shoppingerlebnisse sowohl entlang der gesamten Customer Journey im digitalen Handel als auch durch einen personalisierten Shoppingbereich, der für jeden Online Shopper dynamisch und individuell ausgespielt wird.

Die Online Shopper erhalten Orientierung, Beratung und Inspiration beim Online-Einkauf. Nach dem Kauf werden sie mit personalisierten E-Mails auf dem Laufenden gehalten und bleiben so mit dem Online Shop in Verbindung. Darüber hinaus werden sie in ihrem persönlichen Shoppingbereich mit relevanten Shopping News in Echtzeit versorgt, die sie zum täglichen Besuch in den Online Shop veranlassen.