Neue Partnerschaft von VidiPlus&CADENAS erweckt interaktive 3D CAD Modelle in Videokonferenzen zum Leben

Seit mehr als einem Jahr finden sind Online Besprechungen und Meetings zum Standard geworden. Laut einer US-Studie stieg die Anzahl der virtuellen Meetings im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um fast 13 Prozent pro Person (Quelle: NBER). Auch im Engineering Bereich werden Details für Konstruktionen und Planungen immer häufiger am Bildschirm abgestimmt. Um dabei die jeweiligen Komponenten und Bauteile stets im Blick zu behalten, haben VidiPlus Ltd. und die CADENAS GmbH eine gemeinsame Lösung erarbeitet: Ab sofort können die interaktiven 3D CAD & BIM Modelle der technischen Suchmaschine 3DfindIT.com von CADENAS direkt in Videokonferenzen der meisten gängigen Meeting Plattformen (z. B. Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, GoToMeeting, Click Meeting etc.) integriert werden. Dank der neuen Integration können die Komponenten aus 3DfindIT.com ganz einfach per „Drag & drop“ in die VidiPlus Lösung eingefügt werden. Die CAD Modelle können dabei einfach nach Bedarf mit der Maus einfach gedreht, vergrößert bzw. verkleinert oder transparent angezeigt werden, um sie optimal zu präsentieren.

„Die neue Integration bietet Nutzern die Möglichkeit, ihre Videokonferenzen zu optimieren, indem sie detaillierte Modelle der Bauteile präsentieren können und das sogar zeitgleich sowie ohne die anderen Gesprächsteilnehmerinnen und -teilnehmer aus den Augen zu verlieren“, so Dror Benjamin, Gründer & CEO der VidiPlus Ltd.

3DfindIT.com powered by CADENAS ist die visuelle Suchmaschine der nächsten Dimension, die Milliarden von 3D CAD & BIM Modellen in tausenden weltweit verfügbaren Herstellerkatalogen durchsucht. Mit ihren intelligenten Suchfunktionen und dem kostenlosen Download von CAD & BIM Daten ist 3DfindIT.com die unverzichtbare Plattform für Architekten, Planer, Ingenieurinnen und Konstrukteure. Die 3D CAD Modelle powered by CADENAS stehen auch in vielen weiteren Softwarelösungen und CAD Systemen zur Verfügung. Eine Übersicht finden Sie hier.

VidiPlus ist eine branchenweit führende visuelle Hilfssoftware für Videokonferenzen, die die Teilnehmer noch besser ins Gespräch bringt und ihre Aufmerksamkeit weckt. Mehr Informationen unter: www.vidiplus.com