Neue Plattform LEC2: Schulungen und Design Services für Lattice Low-Power-FPGAs

Die neue Schulungsplattform ?Lattice Education Competence Center? ? kurz LEC2 ? legt Ihr Hauptaugenmerk auf Trainings rund um Lattice-Technologien. Gegründet wurde die Plattform in enger Kooperation zwischen der Krassin Consulting GmbH und der Lattice Semiconductor Corporation. Der Launch findet am 20. Januar 2021 statt.

Die Krassin Consulting GmbH und die Lattice Semiconductor Corporation (NASDAQ: LSCC), der führende Anbieter von programmierbaren Low-Power-FPGAs, geben heute ihre Kooperation zur Gründung des Lattice Education Competence Center (LEC2) bekannt, einem umfassenden Schulungs- und Design-Service-Center. LEC2 wird Lattice-Kunden und Partnern praktisches Produkttraining und Know-how für Applikationsdesign zur Verfügung stellen. Dieses ist erforderlich, um Lattice-basierte Lösungen schnell und einfach auf den Markt zu bringen. LEC2 ist ausschließlich auf Low-Power-FPGAs fokussiert und wird Kunden beim Produktdesign und der Implementierung von Lösungskonzepten für den Industrie-, Automobil-, Kommunikations- und IT-Markt unterstützen.

Eugen Krassin ist Inhaber der Krassin Consulting GmbH und Gründer von PLC2, einem der führenden europäischen Anbieter von Trainings- und Designdienstleistungen für Field Application Engineers (FAEs). Krassin hebt hervor: „Wir freuen uns, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, welches Low-Power-FPGAs modernisiert hat. Lattice-Technologien ermöglichen FPGA-basierte Lösungen, die bisher so nicht erreichbar waren.“

Esam Elashmawi, Chief Strategy and Marketing Officer bei Lattice, sagt: „Eugen Krassin und sein Team bringen jahrzehntelange und gebündelte FPGA-Expertise bei LEC2 ein. Wir freuen uns darauf, dass diese Partnerschaft mehr innovative Anwendungsdesigns auf Basis von Lattice FPGAs und Solution Stacks ermöglicht, damit OEMs neue und bestehende Produktdesigns mit Spitzentechnologien wie Edge AI und Smart Vision ergänzen können.“

Für die erfolgreiche Implementierung neuer Technologien wird Wissen aus erster Hand immer wichtiger. Nur gut ausgebildete Ingenieure können die an sie gestellten Designanforderungen in der zur Verfügung stehenden ? oftmals knappen – Zeit bewältigen. LEC2 hilft Kunden und Partnern dabei, Ingenieure und Techniker zu Experten im Umgang mit Lattice FPGAs und Solution Stacks zu machen, um Design-Herausforderungen effizienter und zielgenauer zu meistern. LEC2 nutzt ein umfangreiches Trainingsprogramm, das den gesamten Entwicklungsprozess abdeckt – vom ersten Anwendungskonzept bis hin zur physikalischen Implementierung. Das strukturierte Trainingsprogramm wird in verschiedenen Formaten angeboten: Online, live oder recorded, als Face-to-face-Schulung; ebenso als Basistraining oder Expertenschulung. Ingenieure können so punktgenau nach ihren spezifischen Bedürfnissen ihr Schulungsprogramm zusammenstellen.

Weitere Informationen zu den LEC2-Schulungsprogrammen finden Sie unter www.lec2-fpga.com oder auch auf LinkedIn unter: https://www.linkedin.com/showcase/lec2/

Über Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) ist das führende Unternehmen im Bereich der Low-Power-Programmierung. Lattice bietet Lösungen für Kundenprobleme im gesamten Netzwerk, von der Edge bis zur Cloud – in den stetig wachsenden Märkten für Kommunikation, Computing, Industrie, Automotive und Consumer. Die Technologie, die langjährigen Beziehungen und das Engagement für erstklassigen Support ermöglicht es den Kunden, Innovationen schnell und einfach umzusetzen, um eine intelligente, sichere und vernetzte Welt zu schaffen.

Für weitere Informationen über Lattice besuchen Sie bitte www.latticesemi.com.

Krassin Consulting ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Schulung, Beratung und Einsatz der neuesten FPGA-Technologien. Neben dem kompletten Schulungsprogramm, das in verschiedenen Formaten angeboten wird, unterstützt Krassin Consulting ebenfalls bei der Planung, Entwicklung, Analyse und Implementierung der neuesten FPGA-Anwendungen.

Das Lattice Education Competence Center ist die brandneue Plattform für umfassende Trainings- und Designdienstleistungen. Für weitere Informationen über LEC2 besuchen Sie bitte www.lec2-fpga.com oder kontaktieren Sie info@lec2-fpga.com.