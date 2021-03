Neue Produkte: NV-Versicherungen rollt Haftpflichtprodukt-Portfolio aus

Die neuen Haftpflichtprodukte bieten mehr als 30 neue Leistungen und unzählige Leistungsverbesserungen. Die bekannte Best-Leistungs-Garantie, Besitzstands-Garantie und Konditionsdifferenzdeckung sorgt zusätzlich für mehr Beratungssicherheit.? In der gleichzeitigen Überarbeitung von sechszehn Produkte hat man darauf geachtet, dass dies nicht zu Lasten des Beitrags für die Kunden geht. Ganz im Gegenteil: Ein Preisvorteil von bis zu 20% gegenüber den vergangenen Tarifen wird direkt weitergegeben.

Nicht nur günstigere Beiträge sowie deutlich verbesserte Leistungen zeichnen die neuen Produkte der NV-Versicherungen aus. Deckung von bis zu 50 Mio. ? Versicherungssumme für Sach- und Vermögensschäden als auch für Personenschäden sind im Versicherungsfall je nach Tarif möglich.

Die Tarife gibt es zudem in der nachhaltigen bessergrün-Variante: Privat-, Hunde- und Pferdehalterhaftpflicht werden dabei mit nachhaltigen Mehrleistungen angeboten. Zudem gibt es die Leistungsversprechen für den Beitragseinsatz in nachhaltige Kapitalanlagen sowie die Förderung ökologischer Projekte. Die Transparenz wird damit deutlich: Für jeden ?bessergrün?-Vertrag wird ein Baum in Deutschland gepflanzt.

Neben den üblichen Tarifinformationen in Papier- und digitaler Form sowie der persönlichen Unterstützung aus dem Makler-Service der NV-Versicherungen wurde bereits Ende des Jahres die weitreichende Einführung vertriebsunterstützend geplant, so dass den Vertriebspartnern verschiedene Online-Seminare zur Produkteinführung ab März zur Verfügung stehen. Als Referenten stehen berufserfahrene Experten der NV-Versicherungen für Produkte und Fachthemen zur Verfügung.

Zudem besteht die Möglichkeit mit den Webinaren wertvolle Weiterbildungszeit für Makler und Vermittler zu generieren. Die NV-Versicherungen verfügt zudem über eine Schnittstelle, um diesen Zeit IDD-konform an gut beraten zu übertragen.

Bereits Anfang des Jahres gab es zu den nachhaltigen NV-Versicherungen ?bessergrün?? sowie Behandlung von Rechtslagen im Bereich Tierhalterhaftpflicht von den Vertriebspartnern erfreuliche Teilnehmerzahlen. ?Nach der erfolgreichen Resonanz auf unsere ersten Online-Seminare in diesem Jahr haben wir uns dazu entschlossen, die Ergebnisse unserer Produktschmiede auch über diesen Weg vorzustellen.?, so Henning Bernau, Gesamtvertriebsleiter der NV-Versicherungen.

Weitere Informationen zum Online-Seminar-Angebot erhält man unter: https://entdecke.nv-online.de/…

1818 gegründet, ist die NV eine der ältesten Versicherungen in Deutschland. Tradition und Fortschritt, gepaart mit Vertrauen und Zuverlässigkeit, haben sie über Generationen stark gemacht. Was die NV auszeichnet, sind die Nähe zum Kunden sowie schlanke und schnelle Prozesse – von der Policierung bis zur Schadenregulierung. Seit einigen Jahren hat die NV ihr Geschäftsgebiet über die Grenzen Ostfrieslands bundesweit ausgeweitet. Die NV konzentriert sich auf die Sparten Haftpflicht, Unfall, Hausrat, Wohngebäude und Feuer. Hervorragende Ergebnisse in renommierten Vergleichstests belegen die Spitzenleistungen des ostfriesischen Versicherers. Der geschäftliche Erfolg bleibt nicht aus. Seit Jahren wächst die NV weit über dem Branchendurchschnitt. Mit ihrem modernen und ausbaufähigen Neubau in Neuharlingersiel dokumentiert die NV ihre Zukunftsperspektiven.