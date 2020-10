Neue Produktkategorie easyTOUCH Plus bei DATA MODUL

.

DATA MODUL präsentiert mit easyTOUCH Plus eine neue Produktserie, die bedruckte Covergläser mit der hauseigenen PCAP-Technologie easyTOUCH sowie einem passenden Controller kombiniert.

Ähnlich einem Baukastensystem lassen sich Kundenanforderungen flexibel und individuell umsetzen. Anders als die bekannte easyTOUCH Display Serie von DATA MODUL, werden die easyTOUCH Plus Produkte ohne assembliertes Display geliefert. Dank ihres Designs und der hohen Stabilität können die Komponenten Glas/Touch sowie auch das Display ganz einfach und unabhängig voneinander in Kundensysteme integriert werden. Dies gibt den Kunden mehr Freiheit bei der Wahl des passenden Displays und gewährleistet zusätzlich eine leichtere Austauschbarkeit im Servicefall. Falls gewünscht können easyTOUCH Plus Produkte auch direkt mit einem TFT verklebt werden. Dank des umfangreichen Display-Portfolios bietet DATA MODUL hierfür zahlreiche Optionen aus denen Kunden wählen können.

?Die easyTOUCH Plus Reihe komplettiert das bisherige PCAP-Portfolio vom DATA MODUL. Mit diesem Konzept kann der Kunde individuell und flexibel die wesentlichen Komponenten wie Covergläser/Touch, Display und USB Touch Controller miteinander kombinieren?, erklärt Markus Hell, Head of Product Management für Touch Solutions bei DATA MODUL.

easyTOUCH Plus Produkte sind zunächst in den Größen 7.0 und 10.1 Zoll verfügbar und werden zeitnah auch in den Diagonalen 12.1, 13.1, 15.6, 18.5 und 21.5 Zoll erhältlich sein.

Als Komplettlösung enthalten easyTOUCH Plus Produkte neben der Glas/Touch Einheit zudem einen passenden USB Controller der neuesten Generation (z.B. mXT640U), welcher die Anbindung an das Kundensystem deutlich vereinfacht.

Weitere Informationen zur easyTOUCH Plus finden Sie hier.

Die DATA MODUL AG als einer der weltweit führenden Spezialanbieter für Display-, Touch-, Embedded-, Monitor- und Panel PC Lösungen verfolgt seit ihrer Gründung 1972 konsequent das Ziel, seinen Kunden moderne, maßgeschneiderte und individuell angepasste Komplettlösungen für Display-Technologien anzubieten.

Langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Display-, Touch-, Embedded- und Systemtechnologien ermöglicht die Realisierung von kundenspezifischen Value-Added-Services unterschiedlichster Branchen auf rund 45.000 m2 Produktions- und Logistikfläche. Das umfangreiche Distributionsportfolio aus Displays, Touchscreens und Embedded-Lösungen sowie zunehmend innovativer Eigenentwicklungen runden das einzigartige modulare Produktportfolio ab.