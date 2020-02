Neue Scanner Software für die Belieferung Ihrer Kunden aus SHK-, Baustoff-, Zulieferer- und Handelsbranche

Nach der Entwicklung der COSYS Ablieferscannung Software V1 unter Windows, dem Umstieg auf Android mit der V2 und dessen Weiterentwicklung, gibt es jetzt die allerneuste COSYS Ablieferscannung Software V3.

Diese überzeugt durch:

vielfältige Einsatzmöglichkeiten mit neusten Technologien (u. a. Cloud und Einsatz von Smartphones mit COSYS Performance Scanning über die Gerätekamera)

noch flexibleres Framework (um dynamisch weitere Prozesse vor oder nach zu schalten, wie bspw. eine Bereitstellung oder die Lademittelverwaltung)

spezifische Anpassungsmöglichkeiten der COSYS Software V3 an den individuellen Kundenprozess

neuste Version des COSYS WebDesk (browserbasierte Nachverarbeitungs- und Administrationssoftware) mit neuem, modernerem Design, Features und Funktionen

vielfältige Anbindungsmöglichkeiten und Schnittstellen an weitere Kundensysteme und ERP Systeme wie z. B. PROalpha, Sangross ERP, SAP EWM, sage und weiteren

Dazu bieten wir ein innovatives Hardware Leistungsspektrum für:

Hardware Verkauf (neu/geraucht)

Service & Reparatur, hardwarenahe Dienstleistungen

Hardwarevermietung

Konzepterstellung für Rücknahme von Altgeräten

Zudem: Zugeschnittene Service- und Wartungsverträge für Software und Hardware.

Gern schlagen wir Ihnen auch einen Weg vor, um die von Ihnen genutzte COSYS Ablieferscannung Software in der V1 oder V2 auf die neuste V3 umzustellen oder Ihr jetziges System durch die COSYS Ablieferscannung Software V3 abzulösen.

Über die COSYS Ablieferscannung Software:

COSYS Verlade- und Ablieferscannung Software deckt die prozessualen Arbeitsschritte der Verladung und Sendungsverfolgung bis zur Auslieferung beim Kunden ab. Auch Retouren und die Lademittelverwaltung/Palettenkonto sind mit abgedeckt.

Per Handscannern, MDE Geräten mit eingebauter Scan-Engine (wie z. B. Zebra TC57, TC77, Honeywell EDA51) , Smartphones oder Tablets lassen sich Artikel-, Packstück-/Sendungs- oder NVE-Nummern in den einzelnen Prozessschritten mobil via Barcodescan erfassen.

Der COSYS WebDesk (Nachverarbeitung und Administrationssoftware) bietet die passende Untersetzung und gewährt Ihnen die Übersicht sämtlicher Tourdaten mit aktuellem Status.

Weitere Infos zur COSYS Ablieferscannung Software finden Sie auch unter: https://www.cosys.de/loesungen/transport-logistik/mde-ablieferscannung

Für Fragen oder weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Auch erstellen wir Ihnen gern ein unverbindliches Angebot.

