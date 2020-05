Neue strategische Kooperation: Wirecard und Varengold Bank versorgen FinTechs mit attraktiven Finanzierungs- und Zahlungslösungen

– FinTech-Kunden profitieren von einem leistungsstarken Mix aus maßgeschneiderten Finanzierungen und umfassenden Kartenzahlungslösungen – Wirecard und Varengold ergänzen gegenseitig ihr Angebot, um FinTechs optimale Dienstleistungen für den zügigen Ausbau ihres Geschäfts zu bieten

Wirecard, der weltweit führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, und die Varengold Bank, ein führender Anbieter von Finanzierungslösungen für FinTech-Unternehmen, geben eine neue strategische Kooperation bekannt. Gemeinsam stellen Wirecard und die Varengold Bank ambitionierten FinTechs, die ihr Geschäft skalieren möchten, Zugang zu Refinanzierungen ihrer Kreditportfolios bereit. Zudem kommen die FinTechs in den Genuss eines umfassenden Angebots an White-Label-Zahlungslösungen.

Laut dem Marktforschungsunternehmen Adroit wird der europäische Fintech-Sektor zwischen 2020 und 2025 voraussichtlich um durchschnittlich 11 Prozent pro Jahr wachsen (https://www.globenewswire.com/news-release/2020/01/29/1976561/0/en/Fint ech-Financial-Technology-Market-to-hit-460-billion-by-2025-Global-Insights-on-Gr owth-Drivers-Key-Trends-Strategic-Initiatives-Value-Chain-Analysis-and-Future-Ou tlook-Adroit-Mar.html) . Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, streben die Anbieter von FinTech-Dienstleistungen eine rasche Skalierung ihres Geschäfts an. Gleichzeitig stellt der unkomplizierte Zugang zu individuellen Kreditlösungen für sie eine der größten Herausforderungen dar.

Die Varengold Bank mit Sitz in Hamburg und weiteren Niederlassungen in London und Sofia verfügt über eine umfassende Erfolgsbilanz bei der Refinanzierung von Darlehen und Forderungsbeständen in diesem äußerst dynamischen Sektor. Die Bank unterhält Partnerschaften mit prominenten FinTech-Firmen in ganz Europa, wie z.B. LendInvest, Grover und Monedo (ehemals Kreditech).

Die neue Kooperation ermöglicht den FinTech-Kunden der Varengold Bank von dem Banking-as-a-Service-Portfolio von Wirecard zu profitieren. Dieses umfasst unter anderem die Bereiche Digital Banking, Prepaid-Kartenausgabe, Zahlungsabwicklung und sogenannte Loan Fronting Services. Im Gegenzug profitieren Wirecard-Kunden von der Kernkompetenz der Varengold Bank: der Entwicklung maßgeschneiderter Finanzierungslösungen.

“Im Kern geht es bei dieser Zusammenarbeit darum, das Wachstum ambitionierter FinTech-Unternehmen anzukurbeln. Die Partnerschaft mit Varengold stellt ein einzigartiges Angebot dar, das Kunden bei der Refinanzierung ihrer Kreditportfolios unterstützt und gleichzeitig Zugang zu attraktiven Zahlungslösungen bietet. Dabei handelt es sich um komplementäre Dienstleistungen, die stark nachgefragt werden und für unsere Kunden echten Mehrwert generieren”, sagt Leonard Coen, Head of Sales Financial Institutions & FinTech Europe bei Wirecard.

“Die Refinanzierung von Kreditportfolios kann für jedes Unternehmen eine große Herausforderung darstellen, insbesondere aber für schnell wachsende FinTechs im Bereich Unternehmens- oder Verbraucherkredite, die ihre Geschäftstätigkeit ausweiten möchten”, sagt Lukas Diehl, Head of Marketplace Banking bei der Varengold Bank. “Wir streben danach, FinTechs die besten Dienstleistungen auf dem Markt anzubieten. Wirecard teilt dieses Ziel und wird als bevorzugter Partner der Varengold Bank eine Reihe von Banking-as-a-Service-Lösungen anbieten, die unsere Liquidität und unsere eigenen Fronting Services ergänzen”, fügt Diehl hinzu.

Über die Varengold Bank AG

Die Varengold Bank AG ist ein deutsches Kreditinstitut, das 1995 gegründet wurde und seit 2013 über eine Vollbanklizenz verfügt. Neben ihrem Hauptsitz in Hamburg unterhält die Bank Niederlassungen in London und Sofia. Die Kerngeschäftsfelder sind Marketplace Banking sowie Transaction Banking (Commercial Banking). Im Marketplace Banking liegt der Fokus liegt auf der Zusammenarbeit mit europäischen Fintechs, insbesondere Kreditplattformen. Das Leistungsportfolio der Varengold Bank umfasst Funding, Debt- und Equity Capital Markets Produkte, Fronting Services von banklizenzpflichten Produkten und internationale Zahlungsverkehrsleistungen. Den Vorstand bilden Dr. Bernhard Fuhrmann und Frank Otten, die zusammen mit einem ca. 80-köpfigen internationalen Team die Modernisierung der Finanzbranche kontinuierlich mitgestalten. Die Varengold Bank ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) registriert unter 109 520 und die Varengold-Aktie (ISIN: DE0005479307) notiert seit 2007 im Freiverkehr/Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse. Weitere Informationen unter https://www.varengold.de/

Über die Wirecard AG

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment und Risk, Retail und Transaction Banking, Loyalty und Couponing, Data Analytics und Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (online, mobil, POS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen für alle wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerke. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Erfahren Sie mehr unter http://www.wirecard.com .

Pressekontakt:

Marc Morian

Head of Communications

Varengold Bank AG

Telefon: +49 (0) 40 66 86 49-0

Email: communications@varengold.de

Jana Tilz

VP Corporate Communications & Branding

Wirecard AG

Telefon: +49 (0) 89 4424 1363

jana.tilz@wirecard.com

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/38480/4594568

OTS: Varengold Bank AG

Original-Content von: Varengold Bank AG, übermittelt durch news aktuell