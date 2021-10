Neue Studie: Junge Talente setzen angesichts unsicherer Zeiten auf sichere Arbeitsplätze

Die Studie macht deutlich, dass das Interesse junger Talente an Start-up- und internationalen Karrieren in den Bereichen Wirtschaft, Ingenieurwesen und IT abnimmt

Die Rankings der Attraktivsten Arbeitgeber der Welt 2021 (World s Most Attractive Employers, WMAE) zeigen, dass Studierende nach wie vor ein hohes zukünftiges Einkommen allen anderen Arbeitgebereigenschaften vorziehen. Gleichzeitig ist eine sichere Anstellung für junge Talente deutlich wichtiger geworden. Das eng mit Karrieren in Start-ups verbundene kreative und dynamische Arbeitsumfeld hat dagegen für Studierende der Ingenieurwissenschaften und der Informatik an Bedeutung verloren.

„Eine Flucht in die Sicherheit ist typisch für einen wirtschaftlichen Abschwung, genauso wie die Abkehr von risikoreichen Unternehmen“, erklärt Richard Mosely, Chefstratege bei Universum. „Das ist wahrscheinlich der Grund, warum etablierte Innovationsunternehmen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz wie Amazon und IBM die größten Gewinner in den Rankings sind.“

Universum, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Employer Branding und Teil der StepStone-Gruppe, befragte zwischen September 2020 und Mai 2021 mehr als 221.800 Studierende der Wirtschaftswissenschaften, des Ingenieurwesens und der IT aus den zehn größten Volkswirtschaften. In der breit angelegten Studie wurden die Studierenden gefragt, welche Arbeitgebereigenschaften für sie bei der Entscheidung für einen zukünftigen Arbeitsplatz am wichtigsten und welche Arbeitgebermarken für sie am attraktivsten sind.

Weitere zentrale Ergebnisse der Umfrage:

Junge Menschen verschieben ihre persönlichen und beruflichen Prioritäten: Die Pandemie hat Studierende dazu veranlasst, neu zu bewerten, was sie von einem Arbeitgeber und einer Karriere erwarten. Die Untersuchungen zeigen, dass Branchen mit langen, zermürbenden Arbeitszeiten möglicherweise vor einem Wandel stehen. Die Suche nach einer „anspuchsvollen Tätigkeit“ ist zum Beispiel bei den Ingenieuren um drei Punkte zurückgegangen.

Für junge Talente ist eine internationale Karriere immer weniger attraktiv: Angesichts geschlossener Grenzen und einer deutlich erschwerten und unsicheren internationalen Mobilität lassen Studierende ein schwindendes Interesse an ausländischen Unternehmen und multinationalen Karrieren erkennen. Über alle Branchen hinweg zeigt sich, dass junge Menschen Unternehmen mit Hauptsitz in ihrem Heimatland bevorzugen.

Arbeitgeber müssen prüfen, ob virtuelle Arbeitsformen jüngere Beschäftigte benachteiligen: Virtuelle und hybride Arbeitsmodelle haben sich etabliert. Gleichzeitig müssen Führungskräfte aufpassen, dass sie keinen „One-size-fits-all“-Ansatz wählen – insbesondere bei jungen Talenten, die in virtuellen Arbeitsmodellen viele potenzielle Nachteile sehen. Die Universum-Studie zeigt, dass „flexibles Arbeiten“ nicht zu den zehn wichtigsten Präferenzen von Studierenden der Wirtschaftswissenschaften, des Ingenieurwesens oder der IT zählt.

Arbeitgeber sollten beim Aufbau ihrer Employer-Branding-Aktivitäten die Persönlichkeitsprofile von Talenten berücksichtigen: Eine aktuelle Analyse von Universum beschreibt fünf zentrale Persönlichkeitsprofile für junge Talente. So gibt es beispielsweise die „Go-Getter“, die individuelle Leistung und Erfolg in ihrer Karriere in den Vordergrund stellen. Andere sind eher „Changemaker“ und konzentrieren sich mehr darauf, einen positiven Einfluss in der Welt zu hinterlassen. Die fünf Persönlichkeitsprofile zu verstehen und herauszufinden, welche davon sich von der eigenen Arbeitgebermarke angezogen fühlen, ist eine differenzierte Art und Weise, Lücken im Talente-Pool und Chancen zu betrachten.

Mats Röjdmark, CEO von Universum, ist davon überzeugt, dass die neuen Erkenntnisse Führungskräfte unterstützen können, die sich in einem eher reaktionären Modus befinden. „Führungskräfte stehen derzeit unter enormem Druck, zwischen kurzfristigen Reaktionen auf COVID-19 und langfristigen Veränderungen grundlegender Arbeitsbedingungen zu unterscheiden“, sagt Röjdmark. „Während Experten erklären, dass die Zukunft der Arbeit virtuell ist, sind junge Talente unseren Untersuchungen zufolge meist anderer Meinung. Diese Signale sind für Führungskräfte von entscheidender Bedeutung, wenn sie den Weg ins Jahr 2022 gestalten.“

Der Bericht „World s Most Attractive Employers“ mit detaillierten Insights zu Branchenpräferenzen, idealen Arbeitgebereigenschaften und Rankings kann unter www.universumglobal.com/wmae2021 heruntergeladen werden.

Über Universum

Universum, Teil der StepStone-Gruppe, ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Employer Branding. Mit über 30 Jahren wertvoller Erfahrung im Bereich Employer Branding haben wir uns weltweit in 60 Märkten etabliert und sind an Standorten in 20 Ländern präsent. Unsere Befragungen von Studierenden und Professionals bieten Personalverantwortlichen einzigartige Informationen, was junge Talente bei Unternehmen suchen. Auf unsere datengesteuerten und aussagekräftigen Ergebnisse vertrauen 1.700 Kunden, darunter viele Fortune-500-Unternehmen, sowie globale Medienpartner, die unsere jährlichen Rankings und Trendberichte veröffentlichen.

Weitere Informationen: www.universumglobal.com/de

