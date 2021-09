Neue Studiengangsleiterin im Fernstudium Elektrotechnik (M.Sc.)

Der berufsbegleitende Masterfernstudiengang Elektrotechnik an der Hochschule Darmstadt (h_da) hat eine neue Studiengangsleitung: ab sofort steuert Professorin Dr.-Ing. Lisa Koch mit ihrem Team den Auswahlprozess, begrüßt die Erstsemester und ist Lehrende und Ansprechpartnerin für Fernstudierende des Masterstudiengangs.

Lisa Koch freut sich besonders, die vielen verschiedenen Studierenden mit ihren sehr unterschiedlichen beruflichen Hintergründen kennen zu lernen und hofft, dass dies auch bald wieder in Präsenzveranstaltungen möglich sein wird. Sie möchte den Studiengang weiterentwickeln und die Inhalte kontinuierlich auf Aktualität überprüfen, um die Fernstudierenden bestmöglich auf die Anforderungen im Beruf zu qualifizieren.

Die geborene Frankfurterin absolvierte ihr Studium der Elektrotechnik mit Schwerpunkt Automatisierungstechnik an der TU Darmstadt. Direkt im Anschluss folgte die Promotion an der TU Darmstadt in einer Industriekooperation mit dem Honda Research Institute Europe GmbH. Ihre anschließende 10-jährige Berufserfahrung sammelte sie bei Opel (Opel Automobile GmbH) in der Antriebsstrangentwicklung in den Bereichen Prüfstandsautomation, Planning, Motorsteuerung. Von diesem fundierten praxisorientierten Wissen, können die Fernstudierenden des berufsbegleitenden Masterfernstudiums Elektrotechnik an der h_da ab sofort profitieren.

Die h_da führt das Fernstudienangebot seit fast 15 Jahren erfolgreich in Kooperation mit der Technischen Hochschule Aschaffenburg und dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durch. Er richtet sich an Interessierte, die ein erstes einschlägiges Hochschulstudium absolviert haben mit anschließender mindestens einjähriger Berufstätigkeit. Angesprochen sind Berufstätige, die neue Impulse und Perspektiven für ihren Job suchen, Aufgaben in einem neuen technischen Bereich übernehmen oder technisches Wissen vertiefen möchten.

Darüber hinaus gibt es für beruflich Qualifizierte das Masterprogramm „Techniker zum Master“. Das Programm für Techniker ist bislang deutschlandweit beispiellos. Ohne Erststudium können Staatlich geprüfte Techniker aus dem Bereich Elektrotechnik, der Mechatronik und dem Maschinenbau in das Masterstudium einsteigen – zuvor belegen sie einen kostenpflichtigen Vorkurs und legen eine Eignungsprüfung ab.

Das Fernstudium Elektrotechnik mit dem international anerkannten Abschluss Master of Science (M. Sc.) steht in einer vier- und einer sechssemestrigen Studienvariante zur Verfügung. Im zweiten Semester stehen drei zukunftsorientierte Vertiefungsrichtungen zur Wahl: Automatisierung, Mikroelektronik oder Energietechnik.

Weitere Informationen:

www.fernmaster.de

www.zfh.de/master/e-technik

Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund bildet gemeinsam mit 21 staatlichen Hochschulen den zfh-Hochschulverbund. Das zfh ist eine wissenschaftliche Institution des Landes Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz und basiert auf einem 1998 ratifizierten Staatsvertrag der Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland. Neben den 15 Hochschulen dieser drei Bundesländer haben sich weitere Hochschulen aus Bayern, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein dem Verbund angeschlossen. Das erfahrene Team des zfh fördert und unterstützt die Hochschulen bei der Entwicklung und Durchführung ihrer Fernstudienangebote. Mit einem Repertoire von über 100 berufsbegleitenden Fernstudienangeboten in betriebswirtschaftlichen, technischen/naturwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Fachrichtungen ist der zfh-Verbund bundesweit größter Anbieter von Fernstudiengängen an Hochschulen mit akkreditiertem Abschluss. Alle zfh-Fernstudiengänge mit dem akademischen Ziel des Bachelor- oder Masterabschlusses sind von den Akkreditierungsagenturen ACQUIN, AHPGS, ASIIN, AQAS, FIBAA bzw. ZEvA zertifiziert und somit international anerkannt. Neben den Bachelor- und Masterstudiengängen besteht auch ein umfangreiches Angebot an Weiterbildungsmodulen mit Hochschulzertifikat. Derzeit sind über 6.520 Fernstudierende an den Hochschulen des zfh-Verbunds eingeschrieben.