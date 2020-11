Neue Termine für IHK Hannover SEO-Seminare mit der ABAKUS Internet Marketing GmbH im Sommer 2021

Seit vielen Jahren arbeitet die ABAKUS Internet Marketing GmbH mit der IHK Hannover zusammen. Aufgrund der aktuellen Einschränkungen im Veranstaltungsbereich wurde das für November 2020 geplante SEO-Seminar sowie das Seminar zum Thema Links auf den Sommer 2021 verschoben. Anmeldungen für die neuen Termine sind bereits jetzt auf den Seiten der IHK Hannover möglich. Zusätzlich wurde das Angebot um ein Spezial-Seminar zum Thema Content-SEO erweitert.

IHK Seminar – Content-Optimierung für SEO am 25.06.2021

Der SEO-Experte Kamillo Kluth zeigt nach einer kurzen Erklärung der Grundlagen, wie in der redaktionellen Arbeit inhaltliche Suchmaschinenoptimierung betrieben und Top-Positionen mit nutzerorientierten Inhalten erreicht werden. Weitere Themen sind unter anderem Inhaltsarten und die Einflussnahme der Customer Journey auf die inhaltliche Gestaltung.

Zielgruppe: Dieses Seminar richtet sich an alle, die an den Inhalten von Firmenwebseiten arbeiten.

Inhalt:

Keyword-Recherche

Keyword-Mapping

Inhaltliche Optimierung

Referent: Kamillo Kluth, Geschäftsleiter ABAKUS Internet Marketing GmbH

Zur Anmeldung

IHK Seminar – SEO von A bis Z: Suchmaschinenoptimierung professionell am 01.07.2021

Der SEO-Experte Alan Webb erörtert in diesem ganztägigen, praxisnahen Seminar erfolgversprechende Strategien für die Suchmaschinenoptimierung und gibt Einblicke im Umgang mit den Suchmaschinen. Anhand von Webseiten zeigt er, welche Fehler unbedingt vermieden werden sollten und vermittelt das notwendige Know-how, um ein Top-Ranking für die eigene Website zu erreichen.

Zielgruppe: Dieses Seminar richtet sich an betriebliche Internet-/Marketingbeauftragte, Online-Shop-Betreibende und Start-ups.

Inhalt:

Ranking-Algorithmen

Professionelle Keyword-Analyse

OnPage-Optimierung

OffPage-Optimierung

Referent: Alan Webb, Geschäftsführer ABAKUS Internet Marketing GmbH

Zur Anmeldung

IHK Seminar – Linkaufbau: Grundlagen und Tipps am 02.07.2021

Die SEO-Expertin Anna Pianka gibt einen Einblick in die Bewertung von Links sowie Tipps zum Linkaufbau und Content-Seeding. In Zeiten wachsender Online-Aktivitäten ist das Erzeugen von Relevanz ein wichtiger Aspekt, welcher in dem Seminar vermittelt wird.

Zielgruppe: Dieses Seminar richtet sich an betriebliche Online-Marketing-Beauftragte, Online-Shop-Betreibende, Start-ups und Personen mit Expertenstatus in einer Branche.

Inhalt:

Einführung in SEO OffPage und Links

Möglichkeiten des Linkaufbaus

Recherche und Umsetzung

Referentin: Anna Pianka, Abteilungsleiterin SEO OffPage bei der ABAKUS Internet Marketing GmbH

Zur Anmeldung

Die ABAKUS Internet Marketing GmbH bietet seit 2002 Suchmaschinenoptimierung an und ist als Spezialagentur zu SEO bekannt. Am Standort Hannover arbeitet unter der Geschäftsleitung von Kamillo Kluth ein engagiertes Team im Bereich SEO Consulting, SEO OffPage Umsetzung, Conversion-Optimierung und Content-Erstellung am Kundenerfolg. In SEO Seminaren der SEO Roadshow und anderen Veranstaltungen wird Fachwissen zu SEO professionell vermittelt.