Neue Umfrage zur Veröffentlichung von Acronis Cyber Protect 15 zeigt weltweite Nachfrage nach hochmodernen Lösungen (FOTO)

Acronis (https://www.acronis.com/de-de/company/) gibt die Veröffentlichung der B2B-Lösung Acronis Cyber Protect 15 bekannt, die Backup, Disaster Recovery, Malware-Schutz der nächsten Generation, Cybersicherheit und Endpunkt-Verwaltungstools in einer einzigen Lösung kombiniert. Zudem bietet Cyber Protect 15 als On-Premise Lösung einen Videokonferenz-Schutz, der die Ausnutzung von Applikationen wie Zoom, Webex und Microsoft Teams während der Heimarbeit verhindert. Die Ergebnisse des Cyber Readiness Report 2020 zeigen, warum Unternehmen eine kostengünstige Cyber Protection-Lösung benötigen, die die Komplexität verringert und die Sicherheit verbessert.

Dank der einzigartigen Integration von Data Protection und Cyber Security der nächsten Generation in Acronis Cyber Protect 15 (https://www.acronis.com/en-us/business/cyber-protect/reviewers/) – einschließlich URL-Filterung, Schwachstellenbewertungen, Videokonferenz-Schutz, automatisierter Patch-Verwaltung sowie KI-basierter Verhaltenserkennung zur Abwehr von Zero-Day-Angriffen -, können sich Unternehmen vor aktuellen Cyberbedrohungen schützen und sicherstellen, dass sich ihre Daten und Systeme schnellstmöglich wiederherstellen lassen.

Für den heute veröffentlichten Acronis Cyber Readiness Report (https://www.acronis.com/en-us/business/cyber-protect/reviewers/) wurden während der COVID-19-Pandemie 3.400 Unternehmen und Home Office-Mitarbeiter auf der ganzen Welt befragt. Dabei zeigte sich, dass nur 12 % aller Mitarbeiter weltweit Vollzeit-Arbeit im Büro als ideale Arbeitsform wählten. 38 % der Befragten in Deutschland gaben an, am liebsten die Hälfte ihrer Arbeitszeit im Büro zu verbringen und die andere Hälfte der Zeit von zu Hause aus zu arbeiten. Weltweit bevorzugten diese 50/50 Aufteilung 33 % aller Befragten.

Der Bericht zeigt auch, dass Hacker die Mitarbeiter im Home Office meist mit Phishing, DDoS (Distributed-Denial-of-Service) und Videokonferenz-Attacken angreifen.

– Phishing-Angriffe erreichen nie gedachte Ausmaße, was kaum überrascht, da laut dem Bericht nur 2 % der Unternehmen bei der Bewertung einer Cybersicherheitslösung auf URL-Filterung Wert legen.

– 39 % der befragten Unternehmen verzeichneten in den letzten drei Monaten einen Videokonferenz-Angriff , wenn die Mitarbeiter Applikationen wie Zoom, Cisco Webex und Microsoft Teams einsetzten.

– Die Acronis Cyber Protection Center (CPOCs) fanden heraus, dass ohne Acronis Cyber Protect 35 % der Malware-Angriffe die Schutzmaßnahmen von Unternehmen unterlaufen können .

Die Umfrageergebnisse (https://www.acronis.com/en-us/business/cyber-protect/reviewers/) zeigen, warum Unternehmen eine kostengünstige Cyber Protection-Lösung benötigen, die Komplexität verringert und die Sicherheit verbessert.

Die Veränderung der Cyberbedrohungslage erfordert modernen Schutz

“Herkömmliche eigenständige Virenschutz- und Backup-Lösungen bieten keinen Schutz vor aktuellen raffinierten Cyberbedrohungen in einer Situation, die erhebliche Umwälzungen bedeutet”, erklärte Serguei Beloussov, Gründer und CEO von Acronis. Aus diesem Grund profitieren Unternehmen, die ihre Sicherheitsmaßnahmen mit integrierter Data Protection und Cyber Security modernisieren, nicht nur von besserer Sicherheit, sondern auch von geringeren Kosten und weiteren Skaleneffekten. “Dank der Automatisierung und einfacheren Verwaltung von Acronis Cyber Protect 15 können Unternehmen ihre Risiken senken, Ausfälle vermeiden und die Produktivität ihrer IT-Abteilung steigern”, so Beloussov weiter.

Dank Acronis Cyber Protect 15 (https://www.acronis.com/en-us/business/cyber-protect/reviewers/) können sich Unternehmen vor aktuellen Cyberbedrohungen schützen und sicherstellen, dass sich ihre Daten und Systeme schnellstmöglich wiederherstellen lassen.

– Der Videokonferenz-Schutz verhindert die Ausnutzung von Applikationen wie Zoom, Webex und Microsoft Teams. Tatsächlich konnte Acronis Cyber Protect die Schwachstelle in Webex schließen, noch bevor sie von Cisco gemeldet wurde .

– Tests durch unabhängige Cybersicherheitslabore wie AV-TEST (https://www.acroni s.com/en-us/blog/posts/100-detection-rate-zero-false-alarms-independent-lab-test s-acronis-cyber-protect-cloud) und Virus Bulletin (https://www.acronis.com/en-us /blog/posts/acronis-cyber-protect-cloud-earns-vb100-certification) zeigen, dass der Malware-Schutz von Acronis Cyber Protect 100 % der Malware-Angriffe mit 0 % False Positives erkennt .

Weitere Informationen zu Acronis Cyber Protect 15 und dem Cyber Readiness Report finden Sie hier (https://www.acronis.com/en-us/business/cyber-protect/reviewers/) .

