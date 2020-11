Neue Veranstaltungsreihe “ENTER THE FUTURE” der WITTENSTEN SE: “CO2 – Klimakiller oder nützlicher Rohstoff”

Mit ?ENTER THE FUTURE? startet die WITTENSTEIN SE am Donnerstag, 26. November 2020, eine neue Veranstaltungsreihe, die künftig regelmäßig in der Region einem öffentlichen unternehmerischen Diskurs zu Technik, Natur und Gesellschaft Raum und Forum bieten will. Das Auftaktthema ?CO2 ? Klimakiller oder nützlicher Rohstoff? beleuchten ab 16.00 Uhr Prof. Ortwin Renn (Wissenschaftlicher Direktor am Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung, IAAS, Potsdam) und Torsten Kallweit (Leiter Zentralabteilung Arbeits-, Brand-, Umweltschutz und Nachhaltigkeit der Robert Bosch GmbH).

Aufgrund der aktuellen COVID-19-Lage wird die etwa zweistündige Veranstaltung aus der TauberPhilharmonie Weikersheim live im Internet übertragen. Bei Vorabanmeldung unter www.wittenstein.de/event erhält jeder Gast einen kostenlosen Zugangslink zum Live-Stream.

Im Anschluss an die Begrüßung durch Dr. Manfred Wittenstein (Aufsichtsratsvorsitzender der WITTENSTEIN SE) und an die beiden Vorträge schließt sich eine Diskussion mit dem virtuellen Publikum an, moderiert von Benedikt Hofmann, Chefredakteur des Fachmagazins MM Maschinenmarkt, Würzburg.

Initiator Dr. Manfred Wittenstein hat sich mit ?ENTER THE FUTURE? zum Ziel gesetzt, fortlaufend aktuelle und zukünftige Fragen zu diskutieren, die für die Menschheit, für die Region und auch für die hier ansässigen Unternehmen mit Blick auf die Lebensgrundlagen künftiger Generationen von besonderer Bedeutung sind: ?Die Vortragenden können aus Wirtschaft, Wissenschaft oder aus der Gesellschaft kommen. Doch jeder Gedanke jeder Beitrag ist wichtig, denn wir alle können die Zukunft aktiv mitgestalten.?

In diesem Interview mit dem MM Maschinenmarkt erklärt Dr. Manfred Wittenstein das Konzept der neuen WITTENSTEN-Veranstaltungsreihe ?ENTER THE FUTURE?.

Mit weltweit rund 2.900 Mitarbeitern und einem Umsatz von 426,6 Mio. ? im Geschäftsjahr 2019/20 steht die WITTENSTEIN SE national und international für Innovation, Präzision und Exzellenz in der Welt der mechatronischen Antriebstechnik. Die Unternehmensgruppe besitzt eine überragende Kompetenz zur Beherrschung und Weiterentwicklung aller relevanter Technologien der mechatronischen Antriebstechnik und umfasst sechs innovative Geschäftsfelder mit jeweils eigenen Tochtergesellschaften. Entwickelt, produziert und vertrieben werden unter anderem hochpräzise Planetengetriebe, komplette elektromechanische Antriebssysteme, sowie AC-Servosysteme und -motoren, u.a. für den Einsatz in Robotern, Werkzeugmaschinen oder der Luft- und Raumfahrt. Nanotechnologie sowie Elektronik- und Softwarekomponenten ergänzen das Portfolio. Die WITTENSTEIN SE (www.wittenstein.de) ist an 25 Standorten in mehr als 45 Ländern in allen wichtigen Technologie- und Absatzmärkten vertreten.