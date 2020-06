Neue Version des netfiles Datenraums verfügbar

Die netfiles GmbH, einer der führenden Anbieter von virtuellen Datenräumen in Deutschland, bietet Kunden ab sofort eine neue Version des netfiles Datenraums an.

Schwerpunkte der Entwicklung der neuen Version des netfiles Datenraums waren Leistungsoptimierungen, Anpassungen an modernste Webtechnologien und die Unterstützung von mobilen Endgeräten durch ?Responsive Webdesign?. Der neue netfiles Datenraum kann nun optimal auch auf Tablet-Computern, wie zum Beispiel dem Apple iPad oder Android Tablets, und Smartphones genutzt werden. Die Installation einer App ist nicht notwendig, ein Webbrowser auf dem Tablet oder Smartphone ist ausreichend. Neben der bereits angebotenen iPad App unterstützt netfiles damit optimal den Zugang und die Arbeit im virtuellen Datenraum von unterwegs.

Zur Vorstellung der neuen netfiles Version äußert sich Thomas Krempl, Geschäftsführer der netfiles GmbH: ? Unsere Arbeitswelt wird immer mobiler und flexibler. Stationäre Arbeitsplätze und damit verbundene Desktop-Computer verlieren zunehmend an Bedeutung. Heute wird regelmäßig in Projektteams an wechselnden, unterschiedlichen Standorten gearbeitet. Der Manager von heute ist mobil, immer häufiger unterwegs und nutzt verstärkt mobile Endgeräte im Arbeitsalltag. Gleichzeitig steigen die Anforderungen im Hinblick auf Datensicherheit, Datenschutz und Compliance. Mit dem neuen netfiles Datenraum unterstützen wir unsere Kunden optimal im mobilen Arbeitsalltag und bieten höchste Sicherheit beim Zugriff auf Daten und dem standort- und unternehmensübergreifenden Datenaustausch.?

Mit fast 20 Jahren Erfahrung ist die netfiles GmbH einer der ersten und führenden deutschen Anbieter von virtuellen Datenräumen. netfiles ermöglicht Unternehmen einen sicheren Datenaustausch und eine zentrale, sichere Online-Dokumentenverwaltung mit detaillierten Zugriffsrechten und mobiler Zugriffsmöglichkeit. Mit der Cloud-Lösung können Daten einfach innerhalb des Unternehmens oder mit Kunden und Lieferanten ausgetauscht und sichere Datenräume für beispielsweise M&A Projekte, Due Diligence Prüfungen, Asset-Transaktionen, Board Communication, Immobilien- und Vertragsmanagement eingerichtet werden.

Interessenten können den netfiles Datenraum kostenlos und unverbindlich für 14 Tage ?testen:

https://www.netfiles.com/de/kostenlos-testen/