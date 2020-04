Neue Website für den Waldkindergarten Traunstein e.V.

Der Waldkindergarten Traunstein e.V. fand seinen Anfang schon vor 20 Jahren im Jahr 2000.

Damals initiierte Katharina Stadler eine 2-Tages-Waldspielegruppe mit 10 Kindern und einer Erzieherin, woraufhin die die Eltern der Waldspielgruppe einen Verein gründeten.

Dessen Ziel war die Übernahme der Trägerschaft für den zukünftigen Waldkindergarten. Ein Bauwagen wurde angeschafft und im Oktober 2001 folgte die staatliche Anerkennung. Im Laufe der darauffolgenden Jahre wuchs die Nachfrage nach Betreuungsplätzen stetig und der Waldkindergarten erreichte seine heutigen Ausmaße – ausgestattet mit einer Holzhütte und Nachmittagsbetreuung.

Mit der stetigen Entwicklung war es an der Zeit der alten Internetseite Lebewohl zu sagen und sich in einem neuen Licht zu präsentieren. So erstellte der langjährige Partner des Waldkindergartens – Werbe&Co – eine frische, neue Website in enger Abstimmung mit dem Waldkindergarten.

Die neue Website informiert auf einen Blick über den Waldkindergarten und ihr Konzept in Traunstein. Häufig gestellte Fragen werden hier beantwortet und man gewinnt Eindrücke vom Alltagsleben im Wald und den täglichen Abläufen. Lebendige Bilder und eigens hergestellte Grafiken individualisieren die Website und präsentieren den Waldkindergarten in angenehmer Weise. Ein eigens für die Website hergestelltes Video im Header unterstützt Stimmung und Idee.

Ein breiter Raum steht für die Darstellung der Mitarbeiter zur Verfügung und auch das Konzept wird ausgiebig behandelt.

Durch das responsive Design passen sich Inhalts- und Navigationselemente sowie der strukturelle Aufbau der Website?der Bildschirmauflösung des mobilen Endgeräts an. Smartphone- und Tabletnutzern werden somit auf Ihren Geräten die gleichen Informationen im passendem Layout zur Verfügung gestellt. Dieses Feature der Website kommt auch der Mobile-first-Indexierung von Google zugute, welche die Google-Suchergebnisse nach der Qualität der Websites im Smartphoneformat sortiert.

Die neue Website des Waldkindergarten Traunstein e.V. finden Sie hier: www.waldkindergarten-ts.de

Mehr über den Waldkindergarten in Traunstein erfahren Sie hier: www.werbeco.de/aktuelles/detail/waldkindergarten-traunstein