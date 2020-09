Neue Zahlungsarten bei ABC IT

Die ABC IT GmbH hat die ruhigere Zeit der letzten Wochen genutzt, um an sich zu arbeiten und ihren Service für Sie weiter auszuarbeiten und zu verbessern.

Durch zahlreiche Anwendungen in den verschiedensten Projekten in den unterschiedlichsten Branchen ist die ABC IT GmbH inzwischen so überzeugt von ihren Produkten und Lösungen, dass sie ab sofort die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 12 Monaten auf 24 Monate auf alle ABC IT Produkte verlängert.

Das ist aber noch nicht alles. Bisher konnte man bei ABC IT entweder auf Rechnung kaufen oder man hatte die Möglichkeit offene Beträge per Kreditkarte zu begleichen.

Auch hier möchte ABC IT ihren Kunden eine flexible Handhabung für ihr Bestellwesen ermöglichen. Daher wurden auch die Zahlungsmöglichkeiten für Sie erweitert.

Neben den bisher angebotenen Zahlungsarten des Kaufs auf Rechnung und der Zahlung per Kreditkarte, werden ab jetzt auch zwei weitere Zahlungsoptionen angeboten:

Wenn Sie die Zahlung ihres Rechnungsbetrages lieber auf mehrere Monatsraten verteilen möchten, bietet Ihnen die ABC IT GmbH die Ratenzahlung ab einem Einkaufswert von 8.000? an. Ganz egal aus welchem Sortiment Sie bestellen möchten. Mit der ABC IT-Ratenzahlung können Sie den Gesamtwert der Rechnung in 10 oder 20 Monatsraten aufteilen.

Die erste Zahlung wird 30 Tage nach Erhalt der Lieferung fällig, die darauffolgenden Raten im Abstand von jeweils weiteren 30 Tagen bis zur vollständigen Tilgung des Gesamtbetrags.

Ab einem Auftragswert von 8.000? unterbreitet Ihnen die ABC IT GmbH gerne ein Leasingangebot. Das Leasing beinhaltet in der Regel Standartlaufzeiten von 10 oder 20 Monaten. Es werden monatliche Nutzungsraten über die Dauer der Laufzeit fällig. Die Höhe der Rate hängt von der Laufzeit und der Ausstattung des Produktes ab. Leasingverträge sind während der Laufzeit nicht kündbar. Nach Ende der Laufzeit fällt ein Restbetrag an.

Nach Auslauf des Leasingvertrages besteht die Möglichkeit einer Übernahme oder Rückgabe des Produktes bzw. Verlängerung des Leasingvertrages.

Es fallen keine Zinsen und / oder weitere Gebühren für die neuen beiden Zahlungsvarianten an.

Nähere Informationen zur ABC IT GmbH und ihren cleveren Produkten und Lösungen finden Sie auf www.abcit.de.