Neue Zertifikate von Microsoft und Crefozert für AixConcept

AixConcept baut die GOLD-Partnerschaft mit Microsoft© aus. Das Redmonder Unternehmen zertifiziert AixConcept in 5 Bereichen. Zusätzlich erhält der Experte für Schul-IT 4 Zertifikate von Einzelpersonen und erneut die Bestätigung für ausgezeichnete Bonität von Crefozert.

Mit 5 Zertifikaten als Microsoft Gold Partner in den Bereichen Datacenter, Cloud Productivity, Windows and Devices, Application Development, Small and Midmarket Cloud Solutions ist AixConcept ins neue Jahr gestartet. Zusätzlich erhielt der Schul-IT-Experte 4 Zertifizierungen von Einzelpersonen als Azure Developer Associate, Azure Devops Engineer Expert, Microsoft Certified Trainer und Certified Solutions Associate. Für 2020 ist außerdem das Crefozert-Zertifikat erneuert worden, das AixConcept eine ausgezeichnete Bonität bescheinigt.

Zertifikate von Microsoft und Crefozert

5 Zertifikate belegen die enge Partnerschaft mit Microsoft speziell in Planung und Ausbau von Cloud-Lösungen. Gleichzeitig wurden durch 4 weitere Zertifizierungen von Einzelpersonen Expertise und Know-how in der Entwicklung ausgezeichnet. Für Kunden bedeutet das mehr Sicherheit und Nachhaltigkeit beim Kauf und Einsatz von MNSpro Cloud als Schul-IT Lösung.

Zum 6. Mal in Folge hat AixConcept 2020 das Bonitätszertifikat von Crefozert mit dem Ergebnis ?ausgezeichnet? erhalten. Das Zertifikat ist jeweils für die Dauer eines Jahres gültig und ein wichtiger Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit. Damit gehört AixConcept zu den 2 Prozent deutscher Unternehmen, die exklusiv für eine außergewöhnlich gute Bonität stehen.

Expertise und Bonität

?Die Nähe zu Microsoft bedeutet, dass in den von uns entwickelten Schul-IT Lösungen Standards eingesetzt werden, die sich weltweit Tag für Tag bewähren?, erläutert Sebastian Fillinger, Geschäftsführer Entwicklung der AixConcept GmbH. ?Technische Expertise und ausgezeichnete Bonität sind Merkmale, die in unseren Produkten und Services unseren Kunden direkt zugutekommen.?

AixConcept liefert als Experte für digitale Bildung seit 2003 schlüsselfertige IT-Lösungen für Bildungseinrichtungen. Mehr als 1.900 Schulen und andere pädagogische Institutionen in Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland erhalten Beratung, Konzeption, Umsetzung und Wartung aus einer Hand. Aus der Firmenzentrale in Stolberg bei Aachen und mit Partnern sorgt AixConcept für einen reibungslosen Betrieb der Schul-Netzwerke und ist führender Lieferant für Schul-IT im deutschen Markt.

AixConcept ist zertifizierter Microsoft Goldpartner im Bereich Application Development. www.aixconcept.de