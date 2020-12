Neue zukunftsorientierte CO2 Sensorplattform von ATXX

ATXX stellt die präzise Hochleistungs-CO2 Sensorplattform vor. Diese in Bayern entwickelte Plattform? bietet eine effektive Lösung zur CO2 Emissionsmessung und hat im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern ein zukunftsweisendes Konzept. Die Daten des Hochleistungssensors werden mit Hilfe des MQTT Protokolls (Standardprotokoll für IoT) übertragen. Der Sensor wird mit einer eigenen App ausgeliefert, kann aber auch in vorhandene App Strukturen eingebaut werden.

Die gewünschten Grenzwerte können per App individuell eingestellt werden. Mittels Alarmfunktion über das Dashboard können beispielsweise Lüftungen, Heizungen oder Klimageräte gesteuert werden. Je nach Bauart kann aber auch ein Alarm auf dem Smartphone ausgelöst werden.

Durch diesen modernen Ansatz werden die Daten zentral zur Verfügung gestellt und ?können protokolliert sowie problemlos in jeder Netzwerkumgebung gemanagt werden. Das heißt, der Sensor meldet einen erhöhten CO2 Wert und steuert dann über das Netzwerk Fenstermotoren, Klimageräte etc.

Ein weiterer Vorteil ist, dass der Sensor diskret eingebaut werden kann.

Über das weit verbreitete Protokoll MQTT kann der Sensor mit vielen IoT Geräten kommunizieren (Alexa, Open Hub und IFTTT). Die Sensoren können aber auch unabhängig, ohne Internetzugang, über sein integriertes Wi-Fi Modul gesteuert werden.

Die Elektronik wurde so flexibel von Atlantik Networxx entwickelt, dass diese an jede denkbare Einbauform angepasst werden können (Stecker, Wandmontage, Schaltermontage, Unterputz).

Betrieben werden kann die CO2 Sensorplattform mit 220V, Akku oder über USB.

Natürlich wurde wie bei jedem Atlantik Produkt auch an die Sicherheit gedacht und die Anpassung an verschieden hohe Netzwerkanforderungen ist problemlos möglich.

Die ersten Sensoren wurden schon ausgeliefert. Aufgrund der hohen Nachfrage sind diese bereits ausverkauft. Die nächste Lieferung erreicht unser Lager Mitte Januar 2021. Vorbestellungen nehmen wir gerne entgegen.

Die Atlantik Networxx Sensorspezialisten beraten Sie gerne individuell.

Die Atlantik Networxx Aktiengesellschaft mit Sitz in Martinsried bei München und Niederlassungen in Deutschland, Österreich und Benelux ist einer der führenden Technologievermarkter für Halbleiter- und Netzwerkprodukte anspruchsvoller Anwendungen in Zentraleuropa. Die Unternehmensgruppe setzt sich aus vier eigenständigen GmbHs zusammen: Atlantik Elektronik GmbH – Design-In Spezialist und Solution Provider innovativer Halbleiterprodukte und -Lösungen, Astradis Elektronik GmbH – global agierender, unabhängiger Distributor für die Beschaffung aktiver Bauelemente, Atlantik Systeme GmbH – Value Add Distributor im Bereich Netzwerkkomponenten und Allmos Electronic GmbH – Spezialist für Netzwerkmesstechnik, Netzwerkanalyse und Netzwerküberwachung.