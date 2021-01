Neuer B2B-Onlineshop für Großkunden: Bildungsspezialist Betzold vertraut auf Software-Infrastruktur von novomind

Einfach mehr bestellen: Mit dem Start des neuen B2B-Webshops extra für Großkunden und Händler erleichtert die Arnulf Betzold GmbH mit Sitz in Ellwangen/Baden-Württemberg ab sofort Großbestellungen. Dabei vertraut das Familienunternehmen mit 50-jähriger Firmengeschichte wieder auf die bewährte Software-Infrastruktur der novomind AG, die schon in seinen bestehenden Onlineshops?www.betzold.de,?www.betzold.at?und?www.betzold.ch?im Einsatz ist.?

?Gemeinsam für Bildung? lautet das Leitbild des Lehr- und Lernmittel-Versandhändlers für Bildungsfachkräfte, Schulen, Kitas und Kindergärten. Mit einem breiten Sortiment von über 100.000 Artikeln gehört der Spezialist für Materialien und Ausstattung für Bildungseinrichtungen zu den führenden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Sortiment wird ständig überprüft und angepasst. So ist das Angebot gerade im letzten Jahr im Zuge der Coronavirus-Pandemie um Artikel für Homeschooling und verschärfte Hygieneanforderungen, wie beispielsweise Plexiglas-Trennwände oder Luftreiniger, erweitert worden.?

Technisch basieren alle Onlineshops von Betzold auf dem Shopsystem novomind iSHOP. Unterstützt wird die Shop-Technologie von novomind iPIM: Das Product Information Management System für den Omnichannel-Commerce sorgt für schnellen und zuverlässigen Datenexport direkt in die Webshops. Das perfekte Zusammenspiel von Shop- und PIM-System aus einer Hand ermöglicht eine benutzerfreundliche Datenintegration und automatisierte, leistungsstarke -Bereitstellung in den Betzold-Onlineshops.

Im neuen, zusätzlichen Spezial-Webshop für Großkunden können Händler, Exporteure und Distributoren ab sofort unter?www.betzold-educational.com?in Deutsch oder Englisch zu ihren jeweils kundenspezifischen Preisen und Konditionen schneller ordern. Die automatisierte Preislogik und Sortimentsteuerung, durch die nur Artikel angezeigt werden, die im jeweiligen Land des Bestellers lieferbar sind, minimieren den Rückfragebedarf bei Kunden.?

?Unser neuer Webshop ermöglicht es unseren Großkunden, sich ab sofort eigenständig spezielle Informationen zu Mengenrabatten und Artikelverfügbarkeit rund um die Uhr einzuholen. Durch die automatisierten Prozesse erhöhen wir so die Kundenzufriedenheit, erleichtern das Neukundengeschäft und entlasten gleichzeitig unsere Mitarbeiter im Innen- und Außendienst?, erklärt Albrecht Betzold, Geschäftsführer des schwäbischen Familienunternehmens. ?Wir freuen uns, dass wir mit novomind einen verlässlichen Partner an der Seite haben, der uns bei der Automatisierung und Digitalisierung unserer Prozesse kompetent begleitet.?

?Der Austausch und die Zusammenarbeit mit dem Betzold-Team war bei diesem Projekt wieder so kooperativ und zielorientiert, dass die Umsetzung auch vor dem Hintergrund Coronavirus-bedingter Kontaktbeschränkungen reibungslos erfolgen konnte?, sagt Stan Carstensen, COO Customer Solutions bei novomind.

Alles für Schule, Krippe und Kindergarten ? diese Devise ?hat sich die Arnulf Betzold GmbH auf die Fahne geschrieben. Als Bildungsspezialist bietet das moderne E-Commerce-Unternehmen alles, was pädagogische Fachkräfte benötigen. Von fachspezifischem Lehr- und Lernmaterial über Spielprodukte, Kreativ- und Bastelmaterialien, Lehrerbedarf und Technikausstattung bis hin zu Möbeln und vielem mehr sowie auch einem breiten Fortbildungsangebot für Lehrkräfte. Betzold zählt zu den führenden Versandhändlern in diesem Bereich. Das Familienunternehmen wird mittlerweile in zweiter Generation von Ulrich und Albrecht Betzold geführt.?

Die novomind AG entwickelt seit 20 Jahren intelligente, weltweit einsetzbare Omnichannel-Commerce- und -Customer-Service-Software und gehört zu den Technologieführern in Europa. Das Portfolio beinhaltet standardisierte Lösungen für Commerce-Unternehmen und Contact Center und umfasst die Produkte novomind iPIM, novomind iSHOP, novomind iMARKET und novomind iAGENT. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) gehört ebenso zum Leistungsportfolio wie die Vorteile eines internationalen Partnernetzwerkes. Als inhabergeführtes Unternehmen bietet novomind alles, was heute für modernen Omnichannel-Commerce und -Customer-Service notwendig ist. Ein über 400-köpfiges Team betreut derzeit rund 250 Unternehmen und wächst stetig. Zu den zufriedenen Kunden zählen u.a. C&A, CTS Eventim, Globetrotter, Görtz, Mammut, OTTO, Ernsting?s family, EnBW, babywalz und Sixt. Internationale Konzerne, Mittelständler und Verbände vertrauen seit vielen Jahren auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit.?www.novomind.com?