Neuer CEO bei der Garz & Fricke Group

Hamburg, 20. Juli 2020 ? Die Garz & Fricke Group, einer der größten europäischen Systemanbieter für ARM-basierte Embedded Technologien, hat einen neuen CEO: Stefan Heczko startet zum 20. Juli 2020. Der Wechsel erfolgt im Zuge des Wachstums der Gruppe und des planmäßigen Ausscheidens von Manfred Garz, einem der beiden Unternehmensgründer. Zusammen mit dem zweiten Unternehmensgründer Matthias Fricke und dem CFO Marc-Michael Braun bildet Stefan Heczko die Geschäftsführung der Gruppe. Vor seinem Wechsel zu Garz & Fricke war Heczko CEO der Alltec GmbH (FOBA Laser Marking + Engraving), einem führenden Hersteller von Lasermarkiersystemen. Er bringt langjährige Managementerfahrung aus der Führung internationaler Technologieunternehmen mit.?Die Garz & Fricke Group zeigt eine beeindruckende Entwicklung und ist hervorragend für den nächsten Wachstumsschritt aufgestellt?, beschreibt Stefan Heczko die Unternehmensgruppe mit Standorten in Hamburg, Wuppertal und Stuttgart sowie Niederlassungen in den USA und in Indien. Er beabsichtigt, die Innovationskraft, das Systemangebot und die Internationalisierung der Unternehmensgruppe weiter auszubauen, um so mit ganzheitlichen Kundenlösungen im Bereich der Embedded Technologien und dem IoT die erfolgreiche Marktstellung weiter zu stärken.?Mit Stefan Heczko haben wir einen erfolgreichen Wachstumsexperten an Bord, der das notwendige Wissen und die Erfahrung mitbringt, die Potenziale der Garz & Fricke Group zu nutzen, um unsere Stärke in Marktanteile zu übersetzen?, erklärt Matthias Fricke.Die Garz & Fricke Group ist nach den Übernahmen des Software-Spezialisten e-GITS aus Stuttgart und dem Prozessor-Modul-Spezialisten Keith & Koep aus Wuppertal innerhalb eines knappen Jahres zu einem Gesamtanbieter mit Hauptsitz in Hamburg und Standorten in Wuppertal, Stuttgart, Minneapolis (USA) und Chennai (Indien) gewachsen.