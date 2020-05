Neuer Cloud-Dienst für die Life Science-Branche

Mit der COSMO Business Central 365 Cloud startete die COSMO CONSULT-Gruppe kürzlich ein neues Angebot, bei dem Unternehmen von der Unternehmenslösung bis zum Cloud-Service alle Leistungen aus einer Hand beziehen. Sie haben damit nicht nur einen Ansprechpartner, sondern können sich auf sichere, lückenlos dokumentierte Prozesse stützen. Jetzt qualifizierte die Life Science-Sparte des Software- und Beratungsunternehmens den Cloud-Dienst nach den strengen Regularien der Branche. Damit ist es für Unternehmen aus Bereichen wie Pharma oder Medizintechnik sehr viel einfacher, ihre IT-Infrastruktur in die Cloud zu verlagern und von dem sicheren, flexiblen und hoch verfügbaren Dienst zu profitieren.

Wer Business Lösungen als Service aus der Cloud beziehen will, stellt schnell fest, dass die meisten Anbieter nur einen geringen oder keinen Einfluss auf den Leistungsumfang der Cloud haben, weil die Kapazitäten lediglich angemietet sind. Individuelle Vereinbarungen, etwa zum Sicherheitsniveau, dem physikalischen Speicherort oder der Verfügbarkeit lassen sich entweder gar nicht oder nur eingeschränkt umsetzen. Das ist bei der COSMO Business Central 365 Cloud grundlegend anders: Bei dem kürzlich gestartete, neuen Cloud-Dienst der COSMO CONSULT-Gruppe beziehen Nutzer sämtliche Leistungen ? egal ob Business Anwendung oder Cloud-Services ? aus einer Hand. Eine solch lupenreine Private Cloud ist für Unternehmen aus sensiblen Branchen wie der Pharmaindustrie oder der Medizintechnik besonders interessant. Sie benötigen maximale Transparenz zu den eingesetzten IT-Systemen, um die hohen rechtlichen Sicherheits- und Dokumentationsanforderungen zu erfüllen.

Perfekte Cloud für die Life Science-Branche

Weil in der COSMO CLOUD for Business Central alle IT-bezogenen Prozesse an einer Stelle zusammenlaufen, lassen sich diese lückenlos dokumentieren. Diesen Umstand nutzte die auf Life Science spezialisierte COSMO CONSULT LS GmbH, um den Cloud-Service für IT-Projekte der Branche zu qualifizieren. Damit ist das Software- und Beratungsunternehmen ab sofort in der Lage, Kunden aus den Bereichen Life Science und Medizintechnik individuell zugeschnittene Dienste anzubieten. Hierzu gehört vor allem das ERP-System Microsoft Dynamics 365 Business Central sowie ergänzende Branchen– und Speziallösungen. ?Viele kleine und mittelständische Betriebe stehen einem Wechsel in der Cloud offen gegenüber. Vor allem, weil kritische Daten bei Spezialisten besser geschützt sind als auf eigenen Servern. Doch mit den damit verbundenen Qualitäts- und Dokumentationsanforderungen sind viele Unternehmen überfordert?, erklärt Oliver Benecke, Director Sales Life Science bei der COSMO CONSULT LS GmbH. Dank der Qualifizierung ist man in der Lage, die erforderlichen Nachweise beizubringen. ?Damit ebnen wir für diese Unternehmen den Weg in die Cloud?, ergänzt Benecke.

Qualifiziert für sensible Einsatzbereiche

Im Rahmen der Qualifizierung für die Life Science-Branche wurden zunächst Prozesse und Arbeitsweisen aufgenommen und dokumentiert. Anschließend prüften die Experten, ob diese mit den Vorgaben nach ISO 9001 oder FDA 21 CFR Part 11 konform gehen. Die erforderlichen Daten ermittelte man im Rahmen aufwendiger Vor-Ort-Audit und anhand eines detaillierten Lieferanten-Fragebögen. ?Als Business Software-Anbieter für die Life Science-Branche müssen wir nicht nur unsere eigenen Prozesse darlegen, sondern auch die Art und Weise, wie wir mit unseren Lieferanten kooperieren. Für eine qualitative Bewertung ist immer der gesamte Prozess entscheidend ? egal wie viele Unternehmen daran beteiligt sind?, unterstreicht Benecke.

Sicher dank Microsoft-Technologie

Die COSMO CLOUD for Business Central ist auch eine Chance für schlanke Unternehmen und Start-ups aus der Medizintechnik, die spätestens im Mai 2021 mit ihren IT-Systemen die strenge Medical Device Regulation (MDR) der EU erfüllen müssen. Technische Basis sind die Microsoft Azure Cloud Services, auf denen nicht nur die Unternehmensanwendungen der Microsoft Dynamics 365-Produktfamilie, sondern auch Microsoft Office 365 oder Dokumenten- und Qualitätsmanagementsysteme laufen.

