Neuer Delock Adapter gehört in jede Notebook Tasche

Delock, eine Marke der Tragant Handels- und Beteiligungsgesellschaft, hat einen neuen Adapter vorgestellt, um moderne Notebooks auch ohne entsprechenden Anschluss mit einem Netzwerkkabel zu verbinden. Der DL-66298 erweitert den USB Type-C? Anschluss und kann auch an einer Thunderbolt? 3 Schnittstelle betrieben werden. Das praktische Delock Produkt ermöglicht damit in Sekundenschnelle die Verbindung von Notebook oder PC mit einem LAN Netzwerkkabel.

?In Zeiten von immer schmaleren Notebooks wird bei vielen Geräten inzwischen auf einen LAN Anschluss verzichtet?, begründet die verantwortliche Produktmanagerin Andrea Nuglisch die Entwicklung des neuen Adapters. ?Wer sein modernes Notebook oder den PC ohne LAN-Schnittstelle mit einem kabelgebundenen Netzwerk verbinden möchte, benötigt deshalb den leichten und handlichen Adapter, der in jede Notebook Tasche passt.?

Die im DL-66298 verbaute NBASE-T Technologie ermöglicht bei der Nutzung herkömmlicher Netzwerkkabel Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbps. Dabei wird die bestmögliche Übertragungsrate automatisch eingestellt. Eine LED Anzeige signalisiert Verbindung und Aktivität. Die Kabellänge des Adapters beträgt 15 Zentimeter.

LED Anzeige für Verbindung und AktivitätSystemvoraussetzung für den Anschluss ist neben der USB Type-C? oder Thunderbolt? 3 Schnittstelle mindestens das Betriebssystem Windows 7 oder das Mac OS 10.14. Bei Linux Systemen wird die Kernel 4.2 oder höher benötigt.

Der neue Adapter ergänzt auch das hochwertige Sortiment an USB Type-C? und Thunderbolt? 3 Produkten von Delock. Von Kabelverbindungen über Dockingstationen bis hin zu portablen Festplatten bietet die Berliner IT-Schmiede innovative Lösungen, um den Leistungsumfang dieser Schnittstelle vollständig zu nutzen. Nicht ohne Grund sind die Delock Experten Mitglied in der internationalen Thunderbolt?-Entwicklergemeinschaft, in der sie ihre Kompetenzen und Erfahrungen einbringen.

Erhältlich ist der neue Delock Adapter über die Distributoren ALSO Deutschland GmbH, api Computerhandels GmbH, Herweck AG, Tarox AG und Tech Data GmbH & Co. OHG sowie bei ausgewählten Fachhandelspartnern. Eine Übersicht der Bezugsadressen für Endkunden steht im Internet unter www.delock.de/kaufen/reseller.html zur Verfügung. Der empfohlene Einzelhandelsverkaufspreis beträgt 69,90 Euro.

Mehr Informationen über Unternehmen und Produkte sind im Internet unter www.tragant.de sowie www.delock.de verfügbar. Zertifizierte Delock Produkte, die Thunderbolt? unterstützen, sind auch unter https://thunderbolttechnology.net/products zu finden.

Die Tragant Handels- und Beteiligungs GmbH wurde 1992 von Dipl.- Ing. Ahmad Ebrahimi mit Hauptsitz in Berlin gegründet. 2006 kam eine Niederlassung in Taiwan hinzu. Mit seinen Handelsmarken Delock, Navilock und Delock Lighting hat sich Tragant zu einem bedeutenden Hersteller und Distributor im IT-, Hochfrequenztechnik- und Navigationsbereich entwickelt. Der Fokus liegt ebenso auf technischen Neuheiten und der Entwicklung innovativer Lösungsansätze wie auf der Integration von Nischenprodukten und “Exoten” ins Portfolio. In Kombination mit gezielt nachfragbaren, projektbezogenen Entwicklungen bietet Tragant eine Produktvielfalt, die überzeugt.