LIFE TO GO – INSTITUT für Hypnose, Spiritualität und Medialität

Institut für Hypnose, Spiritualität und Medialität

Seit Februar kann man sich im LIFE TO GO – INSTITUT unter anderem zum Hypnosecoach und Hypnosetherapeuten ausbilden lassen. Die Ausbildung findet zum großen Teil Online statt. Nach jedem abgeschlossenen Modul erhält man ein Zertifikat. Unterstützend werden verschiedene Übungstage angeboten, um sein erlerntes Wissen in einem geschützten Rahmen anzuwenden und die Sicherheit zu bekommen, später in eigener Praxis arbeiten zu können. Zu der Hypnoseausbildung bietet dieses junge Institut besondere mediale Ausbildungskurse, verschiedene spirituelle Treffen und Zirkel an.

„Wir sind anders. Wir sind besonders. Wir sind exklusiv. Wir legen Wert auf hohe Qualität. Anders, weil die Lernfreude und der Gruppenzusammenhalt in unserem Institut so stark sind. Wir begleiten unsere Schüler noch bis in die Selbständigkeit oder bieten ihnen sogar in unserem Institut eine Stelle als freie Dozenten an. Besonders, weil wir in unserem Institut Wissenschaft und Spiritualität kombinieren. Jeder kann den Ausbildungsweg gehen, den er möchte, aber wir geben unseren Schülern die Möglichkeit, sich zum Einen an Methoden zu binden, die wissenschaftlich anerkannt sind und sich zum Anderen spirituell weiterzuentwickeln, daran zu wachsen und alle Techniken im Einklang anzuwenden und zu kombinieren. Exklusiv, weil jeder Schüler nach dem ersten Modul die Möglichkeit hat in unseren Club einzutreten. Dort kann nicht nur in einem geschützten Rahmen geübt werden, sondern die Schüler erhalten besondere Informationen und exklusive Veranstaltungen angeboten, um erfolgreich in die Praxis zu gehen.“ So erklären die zwei Gründerinnen Frau Dr. Lena Mazanek und Frau Jessica Rebecca Rach ihr Angebot.

Zu den Online-Ausbildungen haben die beiden Gründerinnen noch einen Online-Shop eröffnet, in dem man sich viele Meditationen und Hypnosen herunterladen kann, sowie viele andere Accessoires zu den Themen Hypnose, Spiritualität und Medialität bestellt werden können.

Jeder kann es lernen!

„Unser Ziel ist es, hochwertige Ausbildungen anzubieten und unsere Absolventen auf dem Weg in die Selbständigkeit zu unterstützen“, so Frau Dr. Lena Mazanek weiter. Die 45-jährige arbeitet seit 2010 erfolgreich in eigener Praxis. Nach absolviertem BWL-Studium und verantwortungsvollen Positionen in diversen Unternehmen folgte sie dem Ruf ihrer inneren Stimme und absolvierte viele Aus- und Weiterbildungen, um heute ihr breites und tiefes Wissen weiter zu vermitteln. „Besonders wichtig ist uns, die Brücke zwischen Spiritualität und Wissenschaft zu schlagen“. „Und die Spiritualität modern und alltagstauglich zu machen und zu lehren“, fügte Frau Jessica Rebecca Rach noch hinzu. Die 37-jährige war ebenfalls nach ihrem Fachabitur in der Personalverantwortung tätig und Prokuristin. Sie folgte 2018 ihrer inneren Stimmen, um endlich das zu tun, was sie eigentlich erfüllt, nämlich den Menschen zu helfen und nun noch mehr Menschen auszubilden, die ebenfalls helfen können.

Mehr unter: www.life-to-go.org

Kontakt LIFE TO GO – INSTITUT

Mazanek & Rach GbR

Flinger Broich 18

40235 Düsseldorf

Telefon Dr. Lena Mazanek: 0179 – 167 06 06

Telefon Jessica Rach: 0171 – 414 23 83

E-Mail: info@life-to-go.org

www.life-to-go.org