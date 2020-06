Neueröffnung vom Café Schlossbäckerei Diedersdorf auf dem Gelände von Schloss Diedersdorf am 29. Juni

Die schöne Bäckerei im rustikalen Landhausstil befindet sich direkt am Schloss Diedersdorf (Kirchplatz 5-6, 14979 Großbeeren), das als Ausflugsziel bei Berlinern, Brandenburgern und Anwohnern gleichermaßen beliebt ist. Das Café rundet jeden Ausflug mit seinen leckeren Kaffee-Spezialitäten und Heißgetränken, Torten, Kuchen und Backwaren wunderbar ab ? jetzt bei warmen Temperaturen sehr zu empfehlen auf der schönen Sommer- Terrasse. Geöffnet hat das Café Mittwoch bis Sonntag 9 bis 17 Uhr. ?Gerade in außergewöhnlichen Zeiten ist Freude, Genuss und ein Hauch Normalität besonders wichtig?, sagt Geschäftsführer Felix Otte. ?Daher wollen wir unseren Gästen mit dem neu eröffneten Café die Möglichkeit geben, aus dem Alltag abzutauchen und es sich einfach gutgehen zu lassen. Home-Eating ist eine Weile lang ganz schön, aber irgendwann steigt das Bedürfnis nach anderen Speisen-Variationen als denen vom gewohnten Lieferdienst um die Ecke und nach dem draußen Genießen.? Das Besondere am neuen Café: Neben dem ofenfrischen Flammkuchen aus dem alten Bäckerofen kombiniert mit passenden Winzer-Weinen stellt das Team vom Café gern einen individuellen Picknick-Korb für die nächste Wanderung zusammen. Trotz Planungsunsicherheit in der Branche und strengen Auflagen wegen der aktuellen Corona-Pandemie steht Felix Otte zur Entscheidung, einen Gastronomie-Betrieb direkt in der Krise zu öffnen: ?Die Unsicherheit in der Reiseplanung wird viele Menschen im Sommer in die umliegenden Regionen Berlins ziehen. Wir in Diedersdorf heißen all unsere Gäste willkommen. So kann man zum Beispiel seinen Tagesausflug nach Schloss Diedersdorf mit einem attraktiven Frühstücks-Angebot im Café beginnen.? Das Café wird unabhängig von den Öffnungszeiten und Angeboten vom Schloss Diedersdorf betrieben, es verfügt über einen separaten Eingang zur Straße. Parkplätze gibt es direkt vor dem Café. Anlässlich der aktuell geltenden Gesundheits-Maßnahmen wird sehr genau auf Abstand und lupenreine Hygiene geachtet.

Mehr Informationen zu Eröffnung, Anfahrt und Angebot:

www.schlossbaeckerei-diedersdorf.de