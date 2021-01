Neuer Finanzvorstand bei LAPP

Der Aufsichtsrat der Lapp Holding AG hat Jan Ciliax (52) mit Wirkung zum 1. Januar 2021 zum Vorstand Finanzen der Lapp Holding AG bestellt. In dieser Funktion folgt er auf Dr. Ralf Zander, der sich neuen beruflichen Herausforderungen widmet. Als Finanzvorstand, CFO, verantwortet Jan Ciliax derzeit die Bereiche Controlling, Riskmanagement, Corporate Finance, Bilanzen, Steuern und Rechnungswesen.

„Mit Jan Ciliax gewinnen wir einen sehr erfahrenen und kompetenten Finanzspezialisten. Dank seiner langjährigen Erfahrungen in großen, international erfolgreichen Technologieunternehmen und Branchen kann er einen wichtigen Beitrag leisten, um LAPP auf seinem Wachstumskurs zu unterstützen“, betont Siegbert E. Lapp, Aufsichtsratsvorsitzender der Lapp Holding AG.

Im Laufe seiner Karriere arbeitete Jan Ciliax bei namhaften Konzernen in verschiedenen Führungs- und Finanzmanagementpositionen in Deutschland, Frankreich, Spanien, den USA und der Schweiz. In den vergangenen 12 Jahren war er bei der Firma TE Connectivity beschäftigt, zuletzt als CFO der Industrie Sparte mit Geschäftseinheiten im Bereich Maschinen- und Anlagenbau, Energy, Medizintechnik, Luftfahrt und Öl & Gas. Sein BWL-Studium absolvierte er an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. „LAPP ist ein sehr solides und innovatives Familienunternehmen mit großem Potential. Ich freue mich auf die neue Herausforderung“, sagt Jan Ciliax.

Andreas Lapp, Vorstandsvorsitzender der Lapp Holding AG fügt hinzu: „Gerade jetzt in herausfordernden Zeiten brauchen wir einen Businesspartner auf Augenhöhe, der gemeinsam mit uns die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellt. Mit dem Know-how von Jan Ciliax an unserer Seite werden wir unser strategisches Wachstum weiter fortsetzen.“

Jan Ciliax ist verheiratet und Vater von drei Kindern.