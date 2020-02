Neuer Goldzyklus in Sicht

Dass es Goldzyklen gibt und wie sie ausgesehen haben, lässt sich aus der Geschichte des Goldpreises ablesen. Von 2001 bis 2012 dauerte der letzte Goldzyklus. Aus einer zirka sechs Jahre dauernden Bodenbildungsphase ist der Goldpreis im Juni 2019 ausgebrochen. Dass sich der Goldpreis nun in einer Anfangsphase eines Aufwärtszyklus befindet, ist eine These, die sicher die Goldfans erfreut.

Interessanterweise ähneln sich die Kurven des Goldpreises des vergangenen Goldzyklus mit der Goldpreisentwicklung der letzten Jahre sehr. Dies sieht man, wenn man die Kurven vergleichsweise übereinanderlegt. Raum für deutliche Kursgewinne sollte es also geben und Engagements in Goldminenwerte sollten immer auch als Absicherung gesehen werden. Schließlich liegen die Renditechancen der Goldminenaktien meist über der Rendite von physischem Gold und auch Silber.

Um als Anleger ordentliche Renditen einzufahren, sollte Gold also eine gute Wahl sein. Denn Gold ist nicht nur ein rund um die Uhr liquider Wertspeicher, sondern weist auch eine lange Erfolgsgeschichte auf, die seinesgleichen sucht. Gerade die Goldminenaktien dürften zum jetzigen Zeitpunkt unterbewertet sein. Höchste Zeit also, Goldunternehmen genauer unter die Lupe zu nehmen, beispielsweise Fiore Gold oder Treasury Metals.

Fiore Gold – https://www.youtube.com/watch?v=Cs2aAbYZvik – besitzt Goldprojekte in Nord- und in Südamerika und konzentriert sich dabei auf die besten Bergbaugebiete. Zum Portfolio gehört die produzierende Tagebaumine Pan (knapp 41.500 Unzen Goldproduktion in 2019) in White Pine County, Nevada sowie Explorationsprojekte in Nevada, Washington und in Chile. In Chile finden die Aktivitäten auf der Rio Loa-Liegenschaft statt, die im produktiven Maricunga-Goldgürtel gelegen ist.

Treasury Metals – https://www.rohstoff-tv.com/play/treasury-metals-ergaenzungsbohrungen-fuer-pre-feasibility-study-welche-in-2020-kommt/ – besitzt in Ontario die Goliath-Liegenschaft (bis zu 101 Gramm Gold pro Tonne Gestein bei neuesten Bohrungen), welche über eine hervorragende Goldmineralisierung verfügt. Daneben zählen noch sechs weitere Projekte im Gold- und Kupferbereich zu den Zielen von Treasury Metals.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fiore Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fiore-gold-ltd/ -) und Treasury Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/treasury-metals-inc/ -).

