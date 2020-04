Neuer Head of Marketing

Hamburg, 17.04.2020, Garz & Fricke hat heute Steven Kluge als neuen Head of Marketing vorgestellt. Der studierte Diplom-Betriebswirt mit Schwerpunkt Marketing und internationales Management ist in seiner neuen Position schwerpunktmäßig für die Konzeption und Umsetzung einer einheitlichen Marketingstrategie für den europäischen Raum sowie für die USA zuständig. Dabei fokussiert der 36-jährige das Produktmarketing und, in enger Zusammenarbeit mit dem Vertriebsbereich, die aktive Kundengewinnung. Zusätzlich wird er das interne Marketing sowie die interne Kommunikation konsequent weiterentwickeln. Vor seinem Wechsel zu Garz & Fricke sammelte der neue Head of Marketing über zehn Jahre Erfahrung auf Beratungs- sowie Unternehmensseite in den B2B-Branchen Automotive, erneuerbare Energien, Finanzdienstleistungen sowie Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen. In diesen Positionen entwickelte er verschiedenste Marketingkonzepte und crossmediale Kampagnen. Ein Fokus lag hierbei in der Live-Kommunikation. Außerdem verantworte er Projekte zur Prozessoptimierung sowie der internen Kommunikation. Zuletzt war Steven Kluge für das Produktmarketing eines Anbieters im passiven Brandschutz tätig. Seiner neuen Aufgabe bei Garz & Fricke sieht der neue Head of Marketing mit Begeisterung entgegen: ?Ich freue mich das dreiköpfige Marketing-Team bei einem derartig innovativen Unternehmen führen zu dürfen und möchte meine gesammelten Erfahrungen und mein umfangreiches Wissen in neue Projekte einbringen.?