Neuer Head of Sales bei der interface projects GmbH

Frank Kuckelkorn verantwortet zum 01. Januar 2020 als Head of Sales den Vertrieb bei der interface projects GmbH in Dresden. Er folgt damit Eduard Daoud, der zukünftig ausschließlich seine Funktion als Geschäftsführer wahrnehmen wird.

Frank Kuckelkorn hatte bisher verschiedene Führungspositionen in unterschiedlichen IT-Unternehmen inne und bringt reichhaltige Erfahrungen aus dem Vertrieb von Softwarelösungen mit. Er berichtet direkt an die Geschäftsleitung und verantwortet eigenständig den Vertriebsbereich für intergator. ?Mit intergator haben wir ein leistungsfähiges Produkt, das bereits bei namhaften Kunden im Einsatz ist. Die Themen Enterprise Search, Wissensmanagement und künstliche Intelligenz bewegen viele Unternehmen und wir bieten mit intergator eine Antwort auf die Kanalisierung von Informationen, Wissen und Daten innerhalb eines Unternehmens.?, so Frank Kuckelkorn. Als langjähriger Geschäftsführer der Optimal Systems Vertriebsgesellschaft Hamburg ist der Wahl-Dresdner ein ausgewiesener Experte für ECM-, EIM und Software-Lösungen im Unternehmensumfeld.

?Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Frank Kuckelkorn und das damit verbundene Know-How im Vertrieb. Als Geschäftsführer konzentriere ich mich zukünftig verstärkt auf die strategische Ausrichtung und die Entwicklung des Unternehmens.?, sagt Geschäftsführer Eduard Daoud.

Die interface projects GmbH ist mit dem eigenen Produkt intergator einer der führenden deutschen Anbieter für Enterprise Search- und Informationsmanagement-Lösungen. Unabhängig von Branche und Größe unterstützt intergator die intelligente Informationserschließung in jeder Organisation. Inhalte aus verschiedenen Datenquellen werden systemübergreifend aggregiert und analysiert.

intergator ist eine auf maschinellen Lernverfahren basierende intelligente, systemübergreifende Suchmaschine und Wissensmanagement- und Analytics-Plattform. Nutzer können mit intergator sicher, schnell und komfortabel auf die internen und externen Informationsbestände einer Organisation zugreifen und über das Suche-basierte Dashboard personalisierte unternehmens- und prozessrelevante Informationen abrufen.

Im Gegensatz zur einfachen Volltextsuche lässt intergator den Nutzer nicht mit tausenden Treffern allein, sondern bietet elegante und äußerst effiziente Möglichkeiten, um in den Ergebnissen zu navigieren, diese einzuschränken oder zu erweitern. Möglich wird das durch eine automatische Verschlagwortung, Erkennung von Eigennamen und Zusammenhängen.