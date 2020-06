Neuer HONICO-Infrastruktur-Partner Ventus Cloud AG

In Zeiten von Corona ist die digitale Strategie im Unternehmen und wie diese umgesetzt wird, wichtiger denn je. Auch HONICO ebnet sich mit seinen Produkten immer weiter den Weg in die Cloud und hat mit Ventus Cloud AG einen zuverlässigen Partner für seine Cloud-Infrastruktur gefunden. Gemeinsam arbeiten wir an der nächsten Generation des Scheduling und der Workload Automation.

?HONICO bietet seinen Kunden durch einen hohen Automatisierungsgrad einen entscheidenden Vorteil gegenüber den Mitbewerbern, in Kombination mit der europäischen Ventus Cloud Plattform bietet HONICO somit einen einzigartigen DSGVO konformen Service.?,?Paul Hauser, Geschäftsführer bei Ventus Cloud AG

Über Ventus Cloud AG:

Bei der Ventus Cloud AG lassen Sie Ihre Cloudanwendungen mit bester Performance und höchsten Sicherheitsstandards auf einer Plattform mit transparenter Preisstruktur laufen. Die Ventus Digitalisierungsplattform bietet: Compute, GPU Computing, Storage und Kubernetes. Die gesamte Plattform baut auf Open Source Produkten auf, dadurch entfallen Lizenzgebühren und prioritäre Tools und Datenbanken.

Weitere Informationen zu der Partnerschaft erfahren Sie direkt bei?Ventus:

